Muốn chinh phục "soái ca" Bùi Tiến Dũng chị em nhất định phải biết nấu món này

(Dân Việt) Nếu đang thầm thương, trộm nhớ và muốn "cưa đổ" thủ môn Bùi Tiến Dũng, chị em nhất định phải biết nấu thịt kho tàu.

Trong một cuộc phỏng vấn nhanh tại sân bay Nội Bài khi đón các cầu thủ U23 Việt Nam, mẹ thủ môn Bùi Tiến Dũng đã bật mí con trai rất thích món thịt kho tàu. Thông tin này đang khiến rất nhiều chị em chia sẻ trên mạng xã hội. Chị em nào muốn chinh phục thủ môn Bùi Tiến Dũng có thể tham khảo công thức làm thịt kho tàu dưới đây: Nguyên liệu làm thịt kho tàu: - 1.5kg thịt ba chỉ - 15ml dầu ăn - 2 tép tỏi - 3 cây hành lá (cắt thành đoạn ngắn) - 240ml nước - 180ml nước tương - 120ml xì dầu đặc - 60ml rượu gia vị - 100g đường phèn - 3 lát gừng dày Cách làm thịt kho tàu: - Thịt ba chỉ rửa sạch, cắt thành từng miếng nhỏ vừa ăn. - Cho thịt vào nồi luộc sơ tới khi nước sôi. Hạ nhiệt độ đun thêm 5 phút thì đổ nước đi và rửa lại thịt để loại bỏ cặn bẩn trong thịt. - Làm nóng dầu ăn với lửa vừa, thêm hành, gừng và tỏi vào xào sơ trong 2-3 phút. - Thêm thịt vào chảo, mở lửa lớn, thêm nước tương, xì dầu đặc, rượu gia vị, và nước, đun sôi. - Khi hỗn hợp đã sôi, hự lửa thật nhỏ và thêm đường phèn vào chảo đảo đều. Đun trong 2.5-3 tiếng để thịt thật nhừ và ngấm gia vị. Bày ra đĩa và ăn nóng với cơm trắng.

