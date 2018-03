2 bố con bị sát hại dã man ở Lạng Sơn: Nỗi đau cạn nước mắt

Đến chiều 7.3, nghi can sát hại dã man hai bố con người dân tộc Dao ở thôn Khe Sân, xã Thái Bình, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn xác định đã treo cổ tự tử.

Án mạng đau lòng

Khe Sân thuộc xã vùng ba khó khăn của huyện Đình Lập nằm phía Đông Bắc của tỉnh Lạng Sơn. Cả thôn có 24 hộ, 119 nhân khẩu, đều là người dân tộc Dao. 100% số hộ là hộ nghèo, chủ yếu canh tác ruộng, vườn, trồng cây thông lấy nhựa đem bán, chính vì vậy dân trí nơi đây khá thấp.

Vụ án mạng giết chết hai bố con ông Dương Kim Chi (SN 1983) và con trai Dương Phúc Thuận (SN 2007, cùng trú tại thôn Khe Sân) trong khi đi lấy mật ong ở một cánh rừng cách nhà chừng 3 km làm người dân bản vẫn chưa hết bàng hoàng.

Hàng xóm khuân vác chuyển đồ giúp vợ con nạn nhân Chi dọn đến nơi ở mới. Ảnh: Duy Chiến

Chúng tôi tìm đến nhà bà Triệu Thị Ba (SN 1984, vợ ông Chi) thì được biết, gia đình này đã thu xếp đồ đạc, gia súc, gia cầm rồi mẹ con bìu ríu nhau “sơ tán” đến nhà ông Dương Chống Lưu là ông chú trong dòng họ xin ở nhờ cách xa chừng hơn 7 km.

Vợ chồng ông bà Chi-Ba có 6 người con. Đứa lớn nhất sinh năm 2005, đứa bé sinh tháng 11.2016. Khi chúng tôi đến, bắt gặp cảnh tượng người trong dòng họ, dân bản hò nhau khuân vác, vận chuyển quần áo, chăn màn cùng vịt, gà, lợn của gia đình bà Ba tập kết vào một ngôi nhà trình tường tối om rộng chưa đầy 10 m2.

Bà Ba người gầy ruộc, bế bé trai chưa đầy 2 tuổi trên tay, xung quanh là những đứa lít nhít khác, nheo nhóc bu quanh mẹ, lấm lét nhìn người lạ.

Sau khi được cán bộ xã giới thiệu và thông dịch (bà Ba không biết nói tiếng Kinh), bà Ba rơi nước mắt thuật lại câu chuyện kinh hoàng: Khoảng 8h ngày 2.3, ông Chi cùng con trai thứ hai 11 tuổi đi vào khu rừng cách nhà khoảng 3 km tìm mật ong rừng. Đến chiều muộn, không thấy chồng và con về, bà Ba gọi điện nhưng không thấy chồng nghe máy. Đến 23 giờ đêm, bà Ba tiếp tục gọi điện, nhưng không có hồi âm.

Đến sáng 3.3, gia đình ông Chi chia nhau đi tìm thì phát hiện bé trai 11 tuổi bị chết trong bụi cây và ngày hôm sau tìm thấy thi thể ông Chi. Cả hai người đều bị bắn vào người và chém bằng dao nhiều nhát vào cổ, đầu.

Mâu thuẫn đất trồng thông

Trong khi lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn khoanh vùng, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra, tìm ra hung thủ thì bà Triệu Thị Phẩy (SN 1981, cùng trú tại thôn Khe Sân) đến Công an xã Thái Bình khai nhận chồng mình là Dương Kim Minh (SN 1979) chính là người ra tay giết hại bố con ông Chi vì lý do tranh chấp đất đai, hiện đối tượng đã bỏ trốn về hướng huyện Bình Gia (Lạng Sơn) bằng xe máy.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Triệu Sáng Quân, Công an xã Thái Bình xác nhận việc hai gia đình có mâu thuẫn đất trồng rừng là có thật. Theo ông Quân, trung tuần tháng 8 âm lịch năm ngoái, bản thân ông cùng trưởng thôn, già làng tiến hành hòa giải. Tại đây, các bên thừa nhận ông Minh đã trồng cây thông con trên mảnh rừng do ông Chi quản lý dẫn đến ông Chi nhổ số lượng lớn cây trồng này. Các bên cam kết không tiếp tục vi phạm, ông Chi phải bồi thường cho ông Minh 500 ngàn đồng tiền mặt. “Hai bên bắt tay nhau hòa giải vui vẻ. Thế nhưng sau đó lại khục khoặc với nhau. Mới đây, ông Minh đến gặp tôi nói đại ý rằng, do chúng tôi thúc giục nên ông ta mới hòa giải, chứ trong lòng không đồng ý”, ông Quân kể lại.

Theo ông Quân, vì ngấm ngầm tìm cách trả thù nên khi thấy bố con ông Chi đi xe máy ngược đồi Khuổi Háu, cách nhà mình chừng 200 mét, đường mòn vắng vẻ nên ông Minh có thể đã phục bên đường dùng súng kíp tự chế bắn ít nhất 2 viên vào ông Chi, sau đó viên đạn găm vào người đứa con ngồi đằng sau. Rất có thể, hai bố con ông Chi bị ngã vật xuống đất, lợi dụng thời cơ này, ông Minh dùng dao chém liên tiếp vào người ông Chi, cháu Thuận nhiều nhát, rồi lạnh lùng lôi xác cả hai lên xe mô tô của nạn nhân đi về phía Khuổi Nhương để vứt xuống khe đồi.

Theo Công an xã Thái Bình, sau khi gây án, nghi can Dương Kim Minh được cho là vội vã mang đồ đạc, 10 triệu đồng tích cóp của gia đình bấy lâu lên chiếc xe máy bỏ trốn khỏi địa phương. Đến sáng 7.3, quần chúng nhân dân phát hiện xác ông này treo trên một cành cây ở khu rừng khe Lân Khinh, xã Tân Văn, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn.

Gia đình Minh là họ hàng con chú con bác với nhà ông Chi. Gia đình nghi can có 4 người con (lớn nhất sinh năm 2000, nhỏ sinh năm 2007), thuộc hộ khó khăn, chạy ăn từng bữa. Khi nhận xác chồng từ các cơ quan chức năng, bà Triệu Thị Phẩy, vợ nghi can Minh khóc ngất.

Còn vợ ông Chi vẫn chưa thể nguôi ngoai vì nỗi đau, mất mát quá lớn. Chứng kiến cảnh tượng tang thương này, ai cũng không cầm nổi nước mắt.

Chiều 7.3, Bí thư Tỉnh Đoàn Lạng Sơn Nguyễn Tuấn Nam đến tận gia đình nạn nhân Dương Kim Chi ở Khe Sân để động viên, thăm hỏi và hỗ trợ 1 triệu đồng; Đoàn xã Thái Bình và PV báo Tiền Phong thường trú tại Lạng Sơn tặng quà và gần 1 triệu đồng cho con gia đình nạn nhân.