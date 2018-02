10 lời chúc tiếng Anh ngọt ngào nhất Lễ tình nhân Valentine 2018

(Dân Việt) Những lời chúc bằng Tiếng Anh ngọt ngào và lãng mạn dành tặng cho người bạn yêu nhân ngày Lễ Tình Yêu 2018.

1. In your eyes, I see tomorrow. In your arm I found love. Loving you today and forever.

(Trong mắt anh, em nhìn thấy ngày mai.Trong vòng tay của anh, em tìm thấy tình yêu. Yêu anh hôm nay và mãi mãi.)

2. I miss you when something really good happens, because you're the one I want to share it with. I miss you when something is troubling me, because you're the one who understands me so well. I miss you when I laugh and cry, because I know that you are the one that makes my laughter grow and tears dissapear. I miss you all the time, but I miss you the most when I lie awake at night, and think of all the wonderful times that we spent with each other.

(Em nhớ anh khi điều gì đó thật sự tốt đẹp xảy ra, bởi anh là người em muốn chia sẻ. Em nhớ anh khi điều gì đó làm em sầu não, bởi anh là người rất hiểu em. Em nhớ anh khi em cười và khóc, bởi em biết anh có thể giúp em nhân lên nụ cười vào lau đi nước mắt. Lúc nào em cũng nhớ anh, nhưng em nhớ anh nhất khi em thao thức trong đêm, nghĩ về tất cả những khoảng thời gian tuyệt vời mà chúng ta ở bên nhau.)

3. If someone would ask me what a beautiful life means, I would lean my head on your shoulder and hold you close to me and answer with a smile: “Like this!”

(Nếu ai đó hỏi anh cuộc sống tươi đẹp nghĩa là gì. Anh sẽ dựa vào vai em, ôm em thật chặt và nói: Như thế này đó!”)

4. I hate when you smile at me because you make me crazy about you. I hate when you talk to me because you make me run out of words. I hate you when I see you because you make me love you more.

(Anh ghét em cười vì em làm anh điên lên. Anh ghét em nói vì em làm anh lạc mất ngôn từ. Anh ghét em khi anh nhìn thấy em bởi vì em làm anh càng yêu em hơn.)

5. Every time I hear my text tone, I always hope one of them is from you. My cell phone may have limited memory space but my heart has unlimited space for someone like you.

(Mỗi lần anh nghe thấy chuông báo tin nhắn, anh đều hi vọng một trong những tin nhắn đó là của em. Dung lượng bộ nhớ điện thoại của anh có thể có hạn, nhưng trái tim anh thì có vô cùng tận khoảng trống dành cho em.)

6. I’ll lend you my shoulder for you to cry on, my ears to listen to, my hand for you to hold, my feet to walk with you, but I can’t lend you my heart coz it already belongs to you.

(Anh sẽ cho em mượn bờ vai anh khi em muốn khóc, mượn tai anh khi em muốn tâm sự, mượn tay anh để em xiết chặt, mượn đôi chân anh để đi cùng em, nhưng anh không thể cho em mượn trái tim anh được vì nó đã thuộc về em rồi mà.)

7. Every time I see you, I feel a little flame in my heart, that lights up, because… I LOVE YOU!

(Mỗi khi nhìn em, anh cảm thấy một ngọn lửa nhỏ trong trái tim mình được thắp sáng, bởi vì…ANH YÊU EM!).

8. If you ask me when shall I stop loving you, ask my heart when will it stop beating?

(Nếu em hỏi anh khi nào thì anh ngừng yêu em, vậy hãy hỏi trái tim anh khi nào nó ngừng đập?)

9. Let these words touch your eyes, let these feelings touch your soul; let this love touch your heart.

(Hãy để những con chữ này chạm vào mắt em; để cho những cảm xúc này chạm tới tâm hồn em; và để tình yêu này làm em cảm động).

10. Sometimes I laugh even when there is no around thinking about all the funny things that you do just to make me happy. Love you for being there always.

(Đôi khi em cười ngay cả khi chẳng có gì xung quanh mà suy nghĩ về tất cả những điều khôi hài anh làm chỉ để khiến em hạnh phúc. Yêu anh vì anh luôn ở đó).