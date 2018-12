10 năm “Nâng cánh ước mơ – Nối nhịp cầu nhân ái”

(Dân Việt) Năm 2019 là tròn 10 năm chương trình “Nâng cánh ước mơ- Nối nhịp cầu nhân ái” do Công ty CP Phân bón Bình Điền và Đài Phát thanh- Truyền hình Đắk Lắk phối hợp tổ chức. Đây là chương trình phát hiện, xây dựng và trao nhà “Mái ấm Bình Điền”cho những gia đình nghèo cùng học bổng “Nâng cánh ước mơ” cho học sinh con nhà nông nghèo, học giỏi và hiếu học.

Từ những “Mái ấm Bình Điền”

Năm 2004, Công ty CP Phân bón Bình Điền đã trao những căn nhà tình nghĩa với tên gọi “Mái ấm Bình Điền” tặng những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hoặc bị thiên tai, hoạn nạn đột xuất mà không thể tự lo nổi một chốn nương thân ở Đắk Lắk.

Các nhân vật của chương trình giao lưu trực tiếp tại Đài PTTH Đắk Lắk.

Như chị Nguyễn Thị May, huyện Krông Ana, nhà có 4 người thì 3 người bị tật bệnh, bản thân chị cũng không được khỏe do có cái tật ở chân, đứng lâu không được. Anh Khả, chồng chị, trụ cột của gia đình đột ngột mang bệnh, liệt cả hai chân… Nhưng với nghị lực phi thường của nguời phụ nữ quê gốc ở Hưng Yên, chị May luôn tảo tần, làm bất cứ việc gì có thể làm được, chắt chiu từng đồng bạc chăm lo cho gia đình, quyết không để thằng út phải thất học. Mọi việc rồi cũng qua, nhưng còn căn nhà tạm đã 20 năm, dột nát quá không biết làm sao sửa chữa? Ước mơ đau đáu của chị là có được căn nhà kín đáo, mưa không dột, nắng không quá nóng để yên tâm làm ăn, chăm lo cho chồng con… Ước mơ đó đã thành sự thật, khiến chị sung sướng quá mà cứ khóc hoài.

Đầu năm 2009, nhận ra giá trị nhân văn của “Mái ấm Bình Điền”,những người làm báo ở Đài PTTH tỉnh Đắk Lắk đã cùng với Công ty CP Phân bón Bình Điền tổ chức chương trình “Nâng cánh ước mơ- Nối nhịp cầu nhân ái”, phát sóng trực tiếp mỗi tháng 1 kỳ.

Biên tập viên Vĩnh Phú cho biết, Đài chỉ đóng vai trò làm cây cầu, kết nối những tấm lòng nhân ái (các doanh nghiệp, người hảo tâm) với người nghèo khó cần được giúp đỡ để có một chỗ ở có thể an cư lạc nghiệp; với các em học giỏi mà có nguy cơ phải bỏ học vì nhà nghèo. Các nhân vật được chọn để giao lưu, tặng nhà, tặng học bổng đều do hệ thống Chữ thập đỏ các cấp từ cơ sở phát hiện, báo về tỉnh.

“Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho danh sách, chúng tôi vác máy đi, hết đường xe ô tô thì lội rừng, vượt suối vào tới từng nhà để ghi hình, phỏng vấn, lập kế hoạch xây dựng nhà tình thương, có khi trao tặng quà, học bổng tại chỗ. Cả ê kíp hơn chục người phải làm việc cật lực cả tuần mới xong 1 chương trình. Vất vả nhưng anh em đều vui vì cứ mỗi chương trình làm xong là một cảnh đời khốn khó, cơ nhỡ được giúp đỡ thiết thực để đứng vững và vươn lên”, ông Phú chia sẻ.

Sức lan tỏa mạnh mẽ

Mỗi tối thứ 2, tuần thứ 2 hằng tháng người dân Đắk Lắk (và cả một số tỉnh lân cận) lại có dịp được gặp gỡ, sẻ chia lòng mình với những cảnh đời nghèo khó, bất hạnh, nhưng có ý chí, nghị lực vươn lên, vượt khó của đồng bào mình khi đã được những vòng tay nhân ái giang ra cứu giúp.

Ông Ngô Văn Đông, Tổng giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền trao quà tặng học sinh nghèo học giỏi.

Những khán giả của chương trình từ cảm thông đến vui mừng trước nghị lực của nhân vật và lòng nhân ái của người hảo tâm. Nhiều doanh nghiệp, người hảo tâm rất tin tưởng ở đài khi biết đài chỉ là cầu nối, nên đã nhiệt tình đóng góp cho chương trình.“Ai có cái gì tặng thì tới tận nhà hoặc đến đài, trao tận tay cho người cần nhận. Đài không lập quỹ, chương trình nào xong, quyết toán ngay chương trình đó…”, ông PHú cho biết.

Vì vậy từ chỗ chỉ có Cty Bình Điền tài trợ kinh phí, đến nay đã có hàng chục doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp cho chương trình, như các doanh nghiệp tư nhân Lợi Kim và Việt Hân, Cty cơ khí Văn Thể, Cty Bơm Chìm DAPHOVINA…10 năm qua, chương trình đã trao được 261suất học bổng, tặng 63 căn nhà Mái ấm Bình Điền, tổng số tiền là 4 tỷ 580 triệu đồng, cùng nhiều xe đạp, phần quà nhân dịp lễ tết, trung thu hằng năm. Trong đó Công ty CP Phân bón Bình Điền đóng góp tặng 40 căn nhà, 80 suất học bổng, tổng cộng hơn 2 tỷ đồng. Chương trình “Nâng cánh ước mơ - Nối nhịp cầu nhân ái” đã thành công và sẽ tiếp tục đứng vững.

Em Trần Thị Thanh- sinh viên Trường Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk, nói: “Nhận được giấy báo trúng tuyển vào trường em rất băn khoăn, lo lắng. Thà không trúng tuyển thì thôi, bỏ học đi làm, nhưng trúng rồi, lại điểm cao, lại đúng cái ước mơ nung nấu suốt thời học sinh của mình…nhưng mình sẽ là gánh nặng cho cả nhà, đến cái ăn còn thiếu trước, hụt sau lấy đâu ra trăm thứ tiền phải đóng cho mình đi học xa. Thật may mắn cho em khi nhận được học bổng của chương trình, giúp em cứ yên tâm mà học tập thật tốt, để thành người hữu ích cho xã hội”.

Ông Ngô Văn Đông - Tổng giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền và nhiều doanh nghiệp, người hảo tâm trong và ngoài tỉnh hứa sẽ tiếp tục đồng hành cùng chương trình, cũng chính là giúp sức thiết thực cho những cảnh đời khó khăn, cơ nhỡ thêm nguồn sống, nguồn nghị lực để tự nâng mình lên trên đôi cánh ước mơ.“Để không ai bị bỏ lại phía sau”- như quyết tâm của Chính phủ.