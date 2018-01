Ba lần lặn xuống biển, chim cốc vẫn ôm bụng đói

Một nhiếp ảnh gia ghi lại cảnh tượng chim cốc lặn xuống biển và cố gắng đuổi theo những con cá lớn trong vô vọng.

Cảnh tượng chim cốc nhiều lần lặn xuống nước kiếm ăn ở vùng biển gần Baja California, Mexico, lọt vào ống kính của nhiếp ảnh gia Stefano Ulivi, Story Trender đưa tin.

Chim cốc không gặp may khi cố gắng bắt cá dưới biển. Nó ba lần lặn xuống nước để đuổi theo những con cá to gần bằng cơ thể nhưng vẫn không thành công. Có vẻ lũ cá quá lớn và bơi quá nhanh so với chim cốc, Ulivi nhận xét. Cuối cùng, nó chuyển sang sục sạo tìm thức ăn ở lớp cát dưới đáy biển.

"Tôi đang lặn cùng một vài người bạn và quan sát đàn cá trước mặt. Một lúc sau, chúng tôi thấy đàn cá lớn tản ra và chim cốc xuất hiện chính giữa, cố gắng bắt con mồi. Nếu gặp khó khăn khi tìm và bắt cá vì chúng biến mất quá nhanh, bạn có thể hình dung việc này khó đến mức nào với con chim cốc nhỏ này", Ulivi kể lại.

"Sau khoảng nửa tiếng cố gắng bắt cá, chim cốc đành bỏ cuộc và quyết định việc tìm những sinh vật nhỏ dưới cát sẽ dễ dàng hơn. Tôi đã rất may mắn, nhất là khi con chim đến ngay sát máy quay lúc cố gắng tìm thức ăn dưới cát", anh chia sẻ.