Báo Dân Việt trao tiếp 150 triệu đồng bạn đọc ủng hộ bé Lô Văn An

(Dân Việt) Chiều ngày 26.12, tại Viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội), Báo Nông thôn Ngày nay/Báo điện tử Dân Việt đã trao đợt 2 gồm 150 triệu đồng của độc giả hỗ trợ bé Lô Văn An (Nghệ An) bị bỏng nặng.

Tại buổi trao, TS Nguyễn Minh Tâm - Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật Tạo hình - Thẩm mỹ (Viện Bỏng Quốc gia) thông tin với Dân Việt: "Đợt phẫu thuật chân trái vào ngày 23.11 vừa qua dù rất phức tạp nhưng đã thành công. Tôi là người trực tiếp cùng các y bác sỹ của bệnh viện tiến hành phẫu thuật cho cháu.

Chúng tôi phải lấy da từ vùng nách để đắp vào chân trái của cháu. Dù gia đình có nguyện vọng được phẫu thuật nốt chân phải nhưng do cháu Lô Văn An không đủ phần da lành lặn để đắp cho chân phải nên chúng tôi quyết định chỉ phẫu thuật một chân trái trước.

Sau phẫu thuật và tập luyện, chân trái của cháu cử động bình thường được. Cháu An bị di chứng nặng nề, chân co quắp 70° và chi chít sẹo nên phải phẫu thuật nhiều lần, tốn kém chi phí".

Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Gia Tiến - Giám đốc Viện Bỏng Quốc gia: Hoạt động rất ý nghĩa Bệnh viện đánh giá rất cao hoạt động ý nghĩa này của Báo Nông thôn Ngày nay/Báo điện tử Dân Việt và rất mong Báo vào cuộc kết nối, giúp đỡ thêm những trường hợp khác nữa. Còn trường hợp bệnh nhi Lô Văn An, sau phẫu thuật, thuốc men, thiết bị y tế mua ngoài khá tốn kém. Sự vào cuộc của Báo, sự hỗ trợ từ độc giả của Báo giúp những bệnh nhi như An có thêm cơ hội lành lặn.

Đại diện Báo NTNN/Dân Việt, đại diện Viện Bỏng Quốc gia trao 150 triệu đồng của độc giả NTNN cho bố mẹ Lô Văn An.

Trung tá Nguyễn Văn Bằng - Chủ nhiệm Chính trị, Viện Bỏng Quốc gia chia sẻ: Hầu hết các bệnh nhi bị bỏng đều sống tại vùng nông thôn, khu vực miền núi - những vùng có nhiều yếu tố gây bỏng và thiếu an toàn. Và phần lớn các gia đình lại rất nghèo khó. Sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, bạn đọc có ý nghĩa rất to lớn.

Với bé Lô Văn An, đợt phẫu thuật thành công vừa qua ngoài sự nỗ lực của các y bác sỹ là nhờ có sự động viên rất lớn của độc giả Báo Nông thôn Ngày nay/Báo điện tử Dân Việt đã ủng hộ, hỗ trợ cho Lô Văn An.

Có thể nói, trong số 3,5 tỉ đồng mà các đoàn, hội từ thiện hỗ trợ cho các bệnh nhân của Viện bỏng Quốc gia trong năm 2017. Với con số hơn 300 triệu đồng mà độc giả Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt đã chuyển trực tiếp cho gia đình bé An và qua Báo NTNN/Dân Việt sau khi Báo phát động, trường hợp bé Lô Văn An có thể nói là một trong những trường hợp được hỗ trợ lớn trong năm 2017 của Viện.

Để đảm bảo an toàn cho gia đình bé Lô Văn An, phóng viên của Dân Việt đã đưa bố mẹ An tới Ngân hàng NNPTNT chi nhánh Xa La - Hà Đông để nộp toàn bộ 150 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng.

PGS.TS Vũ Quang Vinh - Chủ nhiệm Bộ môn Tạo hình - Thẩm mỹ và Tái tạo mong muốn trong thời gian tới, Báo NTNN/Dân Việt tiếp tục là cầu nối của các bệnh nhân bỏng nặng có hoàn cảnh khó khăn. Trường hợp của bé Lô Văn An đã cho thấy sức lan tỏa của truyền thông, báo chí, mạng xã hội trong việc đồng hành, giúp đỡ những bệnh nhi thiếu may mắn. Bệnh viện trân trọng cảm ơn tấm lòng độc giả Báo Nông thôn Ngày nay/Báo điện tử Dân Việt.

Nhà báo Trần Ngọc Thọ - Đại diện Báo Nông thôn Ngày nay/Báo điện tử Dân Việt mong muốn thời gian tới, bệnh viện sẽ chủ động cung cấp thông tin những trường hợp bệnh nhân khó khăn cần sự giúp đỡ của cộng đồng để Báo có thể có những chương trình nhân thêm hy vọng cho các bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhi nghèo.

"Độc giả của Báo Nông thôn Ngày nay/Báo điện tử Dân Việt mong muốn gia đình bé An sử dụng những khoản tiền này tập trung chữa trị dứt điểm để Lô Văn An có thể đi lại bình thường, học tập như bao em bé khác. Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành theo bước chân của Lô Văn An" - nhà báo Trần Ngọc Thọ chia sẻ.

Các bác sỹ dặn dò phụ huynh Lô Văn An trước khi ra viện về quê đón Tết và sau Tết trở lại phẫu thuật những đợt tiếp theo.

Trước đó, ngày 6.11, Báo Nông thôn Ngày nay/Báo điện tử Dân Việt đã chính thức phát động chương trình hỗ trợ cho bé Lô Văn An (bản Lả, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) bị bỏng xăng rất nặng, gia đình khó khăn không đủ tiền chữa trị.

Sau khi báo đăng tải bài viết đầu tiên "Bà nội nguyện làm trâu ngựa cứu cháu 5 tuổi bị bỏng toàn thân", nhiều Mạnh Thường Quân, nhà hảo tâm đã gọi điện về đường dây nóng của Báo NTNN/Dân Việt để xác nhận thông tin và hỗ trợ trực tiếp và qua báo cho bé Lô Văn An.

Ngoài số tiền mà gia đình nhận hỗ trợ trực tiếp, ngày 14.11, đại diện của Báo NTNN/Dân Việt đã trao 100 triệu đồng của độc giả ủng hộ cho bé Lô Văn An. Và ngày 26.12, Báo Nông thôn Ngày nay/Báo điện tử Dân Việt tiếp tục trao đợt 2 (150 triệu đồng) cho An.