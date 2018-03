Bé gái 2,5 tuổi bị bỏng hố vôi đã không qua khỏi

(Dân Việt) Đêm qua, bé Bùi Nhật Linh, bé gái 2,5 tuổi tại huyện Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An) đã không qua khỏi sau 8 ngày điều trị do tổn thương quá nặng.

Theo thông tin từ phía các bác sĩ điều trị và gia đình, 22h03 phút đêm qua (5.3.2018), bé Bùi Nhật Linh - bé gái 2,5 tuổi bị bỏng nặng do rơi vào hố vôi đang điều trị tại Viện bỏng Quốc gia đã không qua khỏi. Gia đình đã chuyển bé về trong đêm để tổ chức an táng vào sáng nay (6.3.2018) tại Nghệ An.

Bé Nhật Linh khi còn đang điều trị tại viện. Ảnh GĐCC

Chị Nguyễn Thị Thủy, thím của bé Nhật Linh cho biết, hơn 7h sáng nay, gia đình đã làm các thủ tục để nhập quan cho con. Thay mặt gia đình, thông qua Báo Điện tử Dân Việt, chị Thủy gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả các cá nhân, đơn vị đã động viên và hỗ trợ gia đình bằng cả tinh thần và vật chất trong suốt 8 ngày con chữa trị vừa qua. Gia đình cũng đang cố gắng hoàn thành hậu sự cho Nhật Linh và động viên mẹ Nhật Linh quên buồn đau để làm việc và chăm sóc hai anh của bé Nhật Linh hiện cũng đang còn ở độ tuổi rất nhỏ (1 bé 10 tuổi, 1 bé 3 tuổi).

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, sáng 28.2, khi một hố vôi đang được tôi sôi để làm ô muối thì bé Bùi Nhật Linh chạy chơi gần đó không may bị ngã trọn cả người xuống hố vôi. Do bị bỏng quá nặng, Linh được các bác sĩ tuyến huyện, tỉnh yêu cầu gia đình chuyển thẳng ra Viện Bỏng Quốc gia để điều trị.

Sau 3 ngày kêu gọi hỗ trợ, sáng 5.3.2018, Báo Điện tử Dân Việt cũng đã trao tặng 100 triệu đồng tiền bạn đọc cả nước ủng hộ cho gia đình bé Bùi Nhật Linh. Báo Điện tử Dân Việt xin trân trọng cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc dành cho hoàn cảnh đáng thương của mẹ con bé Bùi Nhật Linh.