Cách tra cứu để biết xe đã bị phạt nguội hay chưa?

(Dân Việt) Nhiều địa phương đang áp dụng hình thức phạt nguội đối với các phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Làm thế nào để biết xe của mình đã bị phạt nguội?

Phạt nguội là hình thức xử phạt đối với các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ thông qua hệ thống camera được lắp trên các tuyến đường trọng điểm, có mật độ tham gia giao thông lớn.

Những hình ảnh ghi lại được đưa về phòng trích xuất dữ liệu để xác định chủ phương tiện và địa chỉ.

Nếu có đủ 4 yếu tố: không gian, thời gian, lỗi và biển số của phương tiện vi phạm cảnh sát giao thông sẽ in ra các thông báo vi phạm kèm hình ảnh để gửi về công an địa phương. Sau đó, công an địa phương sẽ chuyển thông báo đến chủ phương tiện và mời người bị xử phạt đến trung tâm để nộp phạt.

Nói một cách đơn giản, phạt nguội là hình thức xử phạt sau khi đã thực hiện hành vi vi phạm một thời gian mà không phải trực tiếp tại thời điểm, địa điểm vi phạm.

Cách tra cứu phạt nguội

Cách 1: Tra cứu phạt nguội trên trang web Cục Cảnh sát giao thông

Bước 1. Vào trang web của Cục Cảnh sát giao thông tại địa chỉ http://www.csgt.vn/

Bước 2. Nhấp vào mục “Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh” bên phải màn hình.

Bước 3. Nhập đầy đủ các thông tin theo yêu cầu và bấm “Tra cứu.

Lưu ý:

Mục “Biển kiểm soát”: Nhập đầy đủ biển kiểm soát cả số và chữ. Ví dụ: 30A12345

Mục “Loại phương tiện”: Lựa chọn một trong các loại: ô tô/xe máy/xe đạp điện.

Bước 4. Hiển thị kết quả trả về.

Nếu phương tiện không bị phạt nguội thì hiển thị “Không tìm thấy kết quả”.

Nếu phương tiện bị phạt nguội thì sẽ hiển thị toàn bộ thông tin liên quan như biển kiểm soát, loại phương tiện, thời gian, địa điểm vi phạm, trạng thái và đơn vị phát hiện vi phạm.

Phần mềm tra cứu chỉ cho kết quả với xe vi phạm giao thông do hệ thống camera giám sát phát hiện; không bao gồm các lỗi vi phạm về nồng độ cồn, ma tuý.

Cách 2: Tra cứu phạt nguội trên trang web Cục đăng kiểm

Bước 1: Vào trang web của cục Đăng kiểm Việt Nam tại địa chỉ www.vr.org.vn sau đó vào mục “Tra cứu kiểm định xe cơ giới” phía bên phải màn hình.

Bước 2: Nhập thông tin về biển số xe; Số tem, giấy chứng nhận hiện tại; Nhập mã xác thực.

Lưu ý: Đối với xe biển 5 số: biển trắng thêm chữ T: VD: 29A01234T; biển xanh thêm chữ X. Với số tem, giấy chứng nhận nhập dấu "-" phân cách giữa chữ cái và chữ số: VD: KC-2860472.

Kéo xuống dưới, màn hình hiển thị thông báo của các cơ quan chức năng liên quan đến phương tiện ở dưới cùng.

Đây chính là phần thông tin phạt nguội đối với phương tiện sẽ được thông báo. Nếu phần này trống có nghĩa là phương tiện đó không bị phạt nguội, việc đăng kiểm diễn ra bình thường. Còn nếu dưới mục này xuất hiện một ô màu đen với thông tin xử lý vi phạm bên trong, chứng tỏ phương tiện này chưa hoàn thành việc đóng phạt nguội và sẽ bị từ chối đăng kiểm.