Cảm động: Hai em bé bị bỏng rất nặng tương trợ cho nhau

(Dân Việt) 16h chiều ngày 2.3, sau khi nghe bố mẹ đọc cho bài báo "Con ngã vào hố vôi đang sôi, mẹ tuột da, thịt thò tay kéo con lên", bé Lô Văn An nói "Con muốn giúp đỡ cho em Linh..."

Chiều 2.3, phóng viên Dân Việt nhận được điện thoại của bố mẹ bé Lô Văn An (Tương Dương, Nghệ An - nạn nhân cũng bị bỏng nặng, được Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt phát động kêu gọi sự hỗ trợ từ các độc giả).

Theo đó, sau khi được bố mẹ đọc cho nghe bài báo Con ngã vào hố vôi đang sôi, mẹ tuột da, thịt thò tay kéo con lên, bé Lô Văn An đã bảo bố mẹ: "Con muốn giúp đỡ cho em Nhật Linh".

Chị Lê Thị Hoa (mẹ bé Bùi Nhật Linh) chấp nhận tuốt da, thịt thò tay xuống bể vôi đang sôi để kéo con lên.

"Qua Báo NTNN/Dân Việt, gia đình chúng tôi muốn chuyển một phần nhỏ từ sự hỗ trợ của các Mạnh Thường Quân giúp đỡ thời gian qua qua bé Bùi Nhật Linh được nêu trong bài báo. Cụ thể là 5 triệu đồng" - chị Hà Thị Chín - mẹ của bé Lô Văn An nói.

Bé Lô Văn An (gần 6 tuổi, dân tộc Thái, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) bị bỏng xăng nặng. Gia đình bé An cũng rất khó khăn, thuộc hộ nghèo nhất xã.

Sau khi Báo NTNN/Dân Việt vào cuộc phát động chương trình kêu gọi hỗ trợ cho bé Lô Văn An, chỉ sau vài tuần, số tiền mà độc giả, cộng đồng mạng và các Mạnh Thường Quân gửi về đã trên 250 triệu đồng.

Đại diện Báo NTNN/Dân Việt, đại diện Viện Bỏng Quốc gia trao đợt 2 (150 triệu đồng) của độc giả NTNN cho bố mẹ Lô Văn An.

Bé Lô Văn An được báo bảo trợ và được các giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ đầu ngành của Viện Bỏng Quốc gia phẫu thuật những đợt đầu thành công.

Chân phải của bé An đã cử động lại được, chân trái của bé An sẽ được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật trong thời gian tới.

"Bé Lô Văn An cũng sẽ phải trải qua nhiều lần phẫu thuật rất tốn kém nữa" - TS Nguyễn Minh Tâm - Chủ nhiệm khoa Phẫu thuật Tạo hình - Thẩm mỹ (Viện Bỏng Quốc gia) nói.

Với sự hỗ trợ của các y bác sĩ, các Mạnh Thường Quân, bé An được phẫu thuật thành công.

Việc gia đình bé Lô Văn An rất nghèo nhưng vẫn ủng hộ 5 triệu đồng cho bé Bùi Nhật Linh có thể nói là điều tuyệt vời tiếp sức cho khát vọng sống của Nhật Linh...