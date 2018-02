Cô dâu mặc váy cưới vai trần chụp ảnh trên đỉnh Ô Quý Hồ băng giá

(Dân Việt) Khi nghe thông tin Sa Pa có tuyết rơi, cặp đôi này đã quyết định thực hiện bộ ảnh cưới dù nhiệt độ dưới 0.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, sáng nay (1.2) trên đỉnh Ô Quý Hồ không còn tuyết, chỉ còn băng giá nhưng lượng khách kéo về vẫn rất đông. Đây được ghi nhận là đợt băng giá lớn nhất trong năm tại Sa Pa.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Sở NNPNT tỉnh Lào Cai, cho biết: Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Lào Cai dự báo, do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường đã khiến nhiệt độ một số nơi ở Lào Cai như: Sa Pa, Bát Xát, Si Ma Cai... giảm sâu xuống 0 độ C và bắt đầu xuất hiện mưa tuyết, băng giá. Cụ thể, ở xã Ngải Thầu, Y Tý (Bát Xát) có băng giá nhẹ, còn ở Ô Quý Hồ (thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa) có mưa tuyết rơi bám đầy trên các cành cây, mái nhà... Cho đến thời điểm sáng nay, theo ghi nhận của PV Dân Việt tại Sa Pa, nhiệt độ là 3 độ C.

Nhiều du khách tranh thủ ghi lại khoảnh khắc cùng băng giá. Nhiều người cho biết, họ có một chút tiếc nuối khi hôm nay lên Sa Pa tuyết đã không còn.

Ai cũng muốn ghi lại hình ảnh băng tuyết ở Lào Cai.

Đặc biệt, theo ghi nhận của PV Dân Việt vào sáng nay, bất chấp thời tiết lạnh buốt, băng giá phủ kín, một cặp đôi vẫn lặn lội đi từ Hà Nội lên đỉnh Ô Quy Hồ để chụp ảnh cưới.

Cặp đôi này cho biết, khi nghe thông tin Sa Pa có tuyết rơi họ đã quyết định thực hiện bộ ảnh cưới để đời. Dù trời lạnh giá nhưng cặp đôi tỏ ra rất hào hứng.

Chụp xong một phân cảnh, cô dâu phải mượn áo khoác của chú rể để chống lạnh.

Đây chắc chắn sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ của cặp vợ chồng trẻ này.