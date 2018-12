Đắk Lắk: Cần kiên quyết xử lý vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp

(Dân Việt) Thời gian qua, mặc dù đã thực hiện nhiều giải pháp trong quản lý, tuy nhiên, tình trạng vi phạm hành lang an toàn lưới điện (HLATLĐ) trên địa bàn toàn tỉnh Đắk Lắk vẫn còn tiếp diễn. Điều này gây khó khăn trong công tác quản lý vận hành của đơn vị cũng như tiềm ẩn nhiều nguy hiểm đến tài sản và tính mạng của người dân.

Thực tế, nhiều người vẫn chưa thấy hết được những thiệt hại, nguy hiểm khi vi phạm khoảng cách an toàn. Chính vì vậy, họ cố tình xây dựng, cải tạo, cơi nới… trong và gần khu vực HLBVATLĐCA. Bên cạnh đó, việc thả diều, vật bay các loại, lắp đặt bảng quảng cáo không đúng quy định... tại một số địa phương có chiều hướng gia tăng cũng là nguyên nhân tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn hệ thống lưới điện. Theo thống kê, trên toàn tỉnh còn 37 trường hợp nhà cửa, công trình vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp giảm 20 vụ (khoảng 35%) vụ so đầu năm 2018 (35%). Các Điện lực có số trường hợp vi phạm hành lang nhiều có thể kể đến: Điện lực Buôn Đôn 12 trường hợp; Cư Kuin 9 TH; EaSup 7 trường hợp...

Công trình xây dựng nhà dưới đường dây cao áp không đảm bảo khoảng cách an toàn.

Để giảm dần số vụ vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện, PC Đắk Lắk luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền với việc chỉ đạo các đơn vị duy trì và tiếp tục đẩy mạnh phổ biến các nội dung về an toàn điện trên sóng phát thanh, hướng dẫn kịp thời cho người dân, nâng cao nhận thức, hiểu biết về những thiệt hại và nguy hiểm có thể xảy ra khi vi phạm HLBVATLĐCA; tuyên truyền những quy định của pháp luật liên quan đến HLATLĐ như Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 26.2.2014 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp; Nghị định số 134/2013 ngày 17.10.2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả... Đồng thời, các đơn vị quản lý vận hành đã chủ động trong công tác kiểm tra, khắc phục bảo đảm an toàn lưới điện, đặc biệt là trong mùa mưa bão.

Cùng với đó, đơn vị cũng phối hợp với chính quyền địa phương để quyết liệt xử lý những trường hợp người dân cố tình vi phạm hành lang. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn nhiều khó khăn, có nhiều vụ phải lập biên bản, phải vận động thuyết phục, phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết nhiều lần mới xong. Những trường hợp cây trồng ngoài hành lang nhưng thân cây cao, hoặc do địa hình đồi, núi có độ dốc lớn (cây phía trên, đường điện phía dưới) thì nguy cơ gió, bão khiến cây đổ vào dây gây mất điện có thể xảy ra. Nhưng để vận động người dân chặt bỏ cây trồng lại không dễ do đơn giá đền bù của địa phương thấp hơn nhiều so với giá thị trường.

Với những vướng mắc đó, có thể thấy, việc tuyên truyền thôi là chưa đủ. Bởi một khi cơ quan thẩm quyền chưa có những biện pháp kiểm tra xử lý, chế tài đủ mạnh thì ý thức của cộng đồng trong hoạt động này vẫn là tồn tại đáng lo ngại. Ngoài nỗ lực của cơ quan quản lý, rất cần sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của nhiều cơ quan chức năng tại địa phương. Điều 12, Nghị định 106 quy định Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải có trách nhiệm về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp; thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp.

Trong thời gian tới, PC Đắk Lắk sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Ngoài việc đền bù, giải tỏa cây cao có khả năng làm ảnh hưởng đến an toàn đường dây, đơn vị chú trọng thực hiện triệt để các giải pháp kỹ thuật như nâng cao khoảng cách pha đất, phát quang cây cối, củng cố các điểm sạt lở, tăng cường kiểm tra đường dây, hành lang tuyến... Qua đó, các đơn vị sớm phát hiện vi phạm, nguy cơ vi phạm để kịp thời ngăn ngừa, xử lý theo quy định. Mặt khác, công tác tuyên truyền cũng cần được đổi mới với nhiều hình thức phong phú hơn như cắm biển báo tuyên truyền có in số điện thoại của đội quản lý đường dây ở nơi đông người, phát tờ rơi, bản cam kết để người dân hiểu rõ mức độ nguy hiểm khi vi phạm.