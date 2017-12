Dự báo thời tiết dịp Noel 2017 chi tiết các vùng trên cả nước

(Dân Việt) Theo thông tin từ Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, dịp Giáng sinh năm 2017 thời tiết của các vùng miền trên cả nước sẽ có nhiều biến động.

Theo đó, vào đúng dịp Noel miền Bắc sẽ đón nhận một đợt không khí lạnh mới tràn về, còn ở miền Nam sẽ chịu ảnh hưởng của cơn bão Tembin.

Cụ thể, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng sớm nay (24.12), một khối không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ; sau đó ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ. Do nằm sâu trong khối không khí lạnh và khô, thời tiết Bắc Bộ giảm mây, ngày nắng, đêm không mưa.

Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng trong đợt rét này ở vùng đồng bằng Bắc Bộ giảm xuống còn 11-14 độ C, ở các tỉnh vùng núi nhiệt độ giảm còn 7-10 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C. Thời tiết Hà Nội nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét này phổ biến 12-14 độ C.

Thời tiết các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ trong các ngày 24-25.12 có mưa, mưa rào rải rác, trời rét.

Tại miền Trung, đặc biệt các tỉnh từ Quảng Bình – Phú Yên sẽ có mưa lớn 150-200mm do kết hợp của không khí lạnh với hoàn lưu sau bão số 16.

Theo Dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, thời tiết chi tiết Hà Nội và các vùng trên cả nước 24.12.2017 như sau:

Ảnh minh họa. Nguồn DV

Phía Tây Bắc Bộ: Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ : 10 - 13 độ C, có nơi dưới 8 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 20 - 23 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi 23 - 25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14 - 17 độ, vùng núi 9-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 20 - 23 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, gần sáng và ngày mai có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15 - 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 19 - 22 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22 độ, phía Nam 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 23 - 26 độ C; phía Nam 27 - 30 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28 độ C

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14 - 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 20 - 23 độ C.