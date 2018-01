Giải cứu voi con bị bỏ rơi ở khúc sông chứa đầy cá sấu

Nếu những người cứu hộ hành động chậm hơn, con voi non có thể bị chết đuối hoặc trở thành mồi ngon cho cá sấu.

Những người dân địa phương mạo hiểm cứu con voi non sắp chết đuối dưới sông Ewaso Nyiro, nơi tập trung nhiều cá sấu trong khu bảo tồn thiên nhiên Samburu ở Kenya, The Star hôm qua đưa tin. Ba hướng dẫn viên dũng cảm từ khu cắm trại gần đó lội sâu 10 mét dưới dòng nước nguy hiểm để đưa con voi non mắc cạn lên bờ an toàn, trong khi các khách cắm trại lo lắng dõi theo.

Jude Baraza Boy, người chứng kiến cuộc giải cứu căng thẳng, cho biết con voi may mắn sống sót sau khi bị tách khỏi mẹ. "Nó rất may mắn. Nó có thể bị chết đuối hoặc bị cá sấu tấn công. Voi con bị tách khỏi mẹ sau trận mưa lớn. Nó ngã xuống sông và bị cuốn đi xa. Gia đình nó bỏ đi do không thể bơi qua sông và cứu voi con. Chúng tôi trông thấy nó ở bên kia sông và đang kêu khóc. Nó dường như bị sốc và rất căng thẳng", Jude, quản lý điều hành khu cắm trại Atua Enkop Africa, cho biết.

Những con voi thường xuyên xuất hiện trong vùng. Khi các hướng dẫn viên trông thấy con voi rơi xuống nước, họ lập tức hành động. "Lúc đầu, họ đứng theo dõi và chờ xem gia đình nó có quay trở lại hay không. Nhưng khi con voi mắc kẹt dưới nước, họ lập tức lội xuống", Jude kể lại.

"Tôi rất quan tâm tới con voi và lo lắng quan sát nó và những người tham gia cứu hộ trên sông, nhưng tôi thấy nhẹ nhõm và rất vui mừng khi thấy tất cả họ quay trở lại an toàn. Những vị khách cũng rất vui và ấn tượng", Jude chia sẻ.

Theo Jude, con voi non đơn độc đang được chăm sóc cẩn thận ở một trại nuôi voi mồ côi tại địa phương. "Sau cuộc giải cứu, nó được giữ ấm và chuyển bằng máy bay tới trại voi mồ côi. Nó vẫn đang được nuôi dưỡng ở đó. Không ai biết gia đình nó ở đâu", Jude nói.