Hà Nam: Hàng trăm trẻ đã đi học sau vụ cả làng phản đối dự án

(Dân Việt) Người dân ở 2 thôn thuộc xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm (tỉnh Hà Nam) đã đưa trẻ đến trường sau khi UBND tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị đối thoại và đưa ra cam kết "Dự án chỉ được phép hoạt động khi được người dân đồng thuận, nhất trí, đảm bảo ổn định tình hình địa phương".

Sáng 1/10 trả lời Dân Việt, ông Hoàng Mạnh Dũng – Chủ tịch UBND huyện Thanh Liêm cho biết: “Đến sáng nay, 173/175 cháu ở thôn Trung Hiếu Thượng, Trung Hiếu Hạ xã Thanh Liêm đã đi học sau gần một tháng phụ huynh không cho đến trường”.

Các cháu nhỏ được đưa đến trường sau khi UBND tỉnh Hà Nam đã tổ chức Hội nghị đối thoại với người dân địa phương và các cấp ngành, đoàn thể tích cực vận động nhân dân.

Trước đó, theo thống kê đến ngày 27/9, toàn xã Thanh Hải vẫn có 157 em cấp học mầm non và tiểu học không đến trường kể từ ngày khai giảng. Trong đó, tại thôn Trung Hiếu Thượng có 126/141 cháu không đến trường; thôn Trung Hiếu Hạ có 31/173 trẻ nghỉ học.

Nguyên nhân của việc các cháu không đến trường từ ngày khai giảng là do người dân phản đối dự án xây dựng bến thủy nội địa trên địa bàn thôn Trung Hiếu Thượng như Dân Việt đã phản ánh trong bài viết “Hà Nam: Phản đối dự án, cả làng không đưa trẻ đi khai giảng”.

Ngày 24/9 vừa qua, ông Trương Minh Hiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam cùng các Sở, ban, ngành đã chủ trì hội nghị đối thoại với người dân Trung Hiếu Thượng (xã Thanh Hải, Thanh Liêm).

Người dân vẫn giữ quan điểm yêu cầu di dời công trình này do về lâu dài sẽ gây ô nhiễm môi trường; ảnh hưởng an toàn giao thông cho người dân, bởi bến này nằm sát trường học, trạm y tế xã, điểm cung cấp nước sạch…

Ông Trương Minh Hiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam đã ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của nhân dân thôn Trung Hiếu Thượng và yêu cầu các Sở, ngành có trách nhiệm tiếp thu, rà soát, thẩm định lại toàn bộ thủ tục đầu tư xây dựng của dự án, đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, Sở Xây dựng rà soát, xem xét tính hợp lý của quy hoạch các cảnh dung chung khu vực huyện Thanh Liêm, trong đó có thôn Trung Hiếu Thượng, Trung Hiếu Hạ.

Sở KHĐT đánh giá kỹ hiệu quả kinh tế, xã hội của Dự án, đặc biệt là việc ảnh hưởng đến đời sống dân sinh của thôn Trung Hiếu Thượng và Trung Hiếu Hạ.

Sở TNMT kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý đất đai, ô nhiễm môi trường, nâng cao chất lượng thẩm định, đánh giá kỹ tác động đến môi trường sống của người dân khi Dự án triển khai hoạt động.

Sở GTVT chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh rà soát các quy định về đảm bảo an toàn giao thông để bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân trong khu vực.

Các nội dung nêu trên phải được thực hiện chậm nhất đến ngày 31/12/2019.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam cũng yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo các phòng chức năng, Công an huyện Thanh Liêm kiểm tra, xác minh, làm rõ các kiến nghị của công dân liên quan đến an ninh trật tự trong quá trình triển khai dự án theo quy định của pháp luật.