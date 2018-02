Hành khách bức xúc vì bay “người không” từ Nhật về Việt Nam

(Dân Việt) Sau khi xuống sân bay Nội Bài, rất nhiều hành khách ngỡ ngàng khi được thông báo hành lý ký gửi không đi cùng chuyến bay với họ.

Trên mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip tranh cãi giữa hành khách đi chuyến bay BL621 của hãng Jetstar Pacific với nhân viên của hãng này.

Theo đó, hành khách bức xúc cho biết hàng trăm người trên chuyến bay khi đến sân bay Nội Bài đã không thấy hành lý ký gửi đâu. Hành khách càng bức xúc hơn với cách giải thích của nhân viên dịch vụ của hãng có mặt tại sân bay và câu trả lời không rõ ràng về việc bao giờ khách sẽ nhận lại được hành lý.

Theo giải thích của Jetstar Pacific chuyến bay đã phải để lại hành lý để nạp thêm nhiên liệu.

Theo clip ghi lại, nhân viên dịch vụ giải thích hành lý không đi cùng chuyến bay do bị quá cân ở sân bay quốc tế Kansai (Nhật Bản).

Trao đổi với Dân Việt, đại diện hãng hàng không Jetstar Pacific xác nhận có sự việc kể trên.

Theo đó, tối 5.2 chuyến bay BL621 của Jetstar Pacific từ Kansai (Nhật Bản) về Nội Bài (Hà Nội) đã không thể chở kèm hành lý ký gửi của nhiều hành khách.

“Chiều đi từ Việt Nam sang Nhật không có vấn đề gì, tuy nhiên ở chiều về sau khi hành khách làm thủ tục, cơ trưởng nhận định sẽ gặp thời tiết xấu, gió ngược kèm theo có tuyết nên thời gian bay sẽ phải kéo dài hơn, thay vì 4,5 tiếng như bình thường” – đại diện Jetstar Pacific cho biết.

Tại sân bay, hành khách không hài lòng với cách giải thích từ nhân viên dịch vụ của Jetstar Pacific. Ảnh chụp màn hình.

Cơ trưởng chuyến bay đã quyết định giảm tải bớt hành lý ký gửi và nạp thêm nhiên liệu dự phòng trong trường hợp phải bay dài hơn. Việc không thông báo trước với hành khách về việc này được cho là vì lý do an ninh, an toàn.

Hành lý ký gửi của chuyến bay BL621 sau đó đã được vận chuyển về Việt Nam bằng một chuyến bay khác của hãng Vietnam Airlines.

“Hành lý ký gửi chỉ tạm thời chưa vận chuyển ngay trên chuyến bay đó, chứ không bị thất lạc hay mất. Trong ngày 6.2, chúng tôi đã liên hệ với các hành khách để trả hành lý ký gửi. Hãng gửi lời xin lỗi đến những hành khách trên chuyến bay về sự bất tiện này, cũng như giải thích chưa thỏa đáng của nhân viên dịch vụ tại sân bay đã khiến nhiều hành khách bức xúc” – đại diện Jetstar cho hay.