Hiệu trưởng dâm ô ở Phú Thọ: GV dẫn học sinh lên liệu có vi phạm?

(Dân Việt) Luật sư cho biết, cơ quan chức năng phải làm rõ thông tin, một số thầy cô trực tiếp dẫn học sinh lên để gặp hiệu trưởng dù biết ông này bệnh hoạn. Nếu thông tin này là đúng, các thầy cô này sẽ vi phạm luật hình sự.

Cơ quan công an vừa thi hành lệnh bắt tạm giam vị hiệu trưởng có hành vi lạm dục tình dục học sinh nam trong thời gian dài ở huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Cụ thể, ông Lưu Đức Tỉnh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đinh Bằng My - Hiệu trưởng Trường TP DTNT - THCS Thanh Sơn (tỉnh Phú Thọ).

Ngôi trường nơi xảy ra sự việc. Nguồn IT

Ông Đinh Bằng My bị khởi tố để điều tra làm rõ hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi theo Điều 146 Bộ luật hình sự 2015.

Trong một diễn biến liên quan, một số học sinh từng là nạn nhân của ông Đinh Bằng My nói thường được một cô giáo trong trường gọi lên phòng thầy hiệu trưởng. Tuy nhiên, trả lời báo chí, cô giáo này đã phủ nhận tin đồn việc mình dẫn các nam sinh lên phòng để hiệu trưởng xâm hại.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Trần Tuấn Anh (Đoàn luật sư TP. Hà Nội) cho rằng, nếu đúng như những gì báo chí đã thông tin, hành vi lạm dụng tình dục của ông My với hàng loạt học sinh đã đi ngược lại chuẩn mực về đạo đức, xã hội cũng như làm vấy bẩn một nghề cao quý nên cần phải xử lý nghiêm.

Vị luật sư này phân tích, theo quy định của pháp luật hình sự hiện hành, dâm ô được hiểu là hành vi của người đã thành niên dùng mọi thủ đoạn có tính chất loạn dâm dục đối với người dưới 16 tuổi nhằm thỏa mãn dục vọng của mình nhưng không có ý định giao cấu với nạn nhân.

Các hành vi ở đây có thể được hiểu là kích thích cơ thể bằng các hành vi, quan hệ tình dục bằng tay hay các hành động mơn trớn khác với người dưới 16 tuổi.

Như vậy các hành vi dâm ô ở đây phải loại trừ hành vi giao cấu bởi nếu có hành vi giao cấu với người dưới 16 tuổi, có nghĩa rằng, trong quá trình điều tra nếu xác định ông My có hành vi giao cấu với các học sinh, ngay lập tức ông này sẽ bị khởi tố về tội “Hiếp dâm”.

Cũng theo luật sư Tuấn Anh, theo quy định của pháp luật, hành vi ông My vừa bị khởi tố có mức án từ 7 đến 12 năm tù. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

Ngoài ra, cũng theo vị luật sư này, cơ quan chức năng cũng phải làm rõ thông tin, một số thầy cô trực tiếp dẫn học sinh lên để gặp hiệu trưởng dù biết ông này bệnh hoạn.

Sau quá trình điều tra, nếu xác định việc này là chính xác, các thầy cô này phải chịu trách nhiệm hình sự về “Tội không tố giác tội phạm” được quy định tại Điều 390 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Mức xử phạt có thể bị áp dụng lên đến 3 năm tù.