Hòa Bình: Người dân khốn khổ vì đường bị băm nát, đầy khói bụi

(Dân Việt) Tình trạng xe chở than từ cảng Ba Cấp di chuyển qua đường Lê Đại Hành rẽ ra đường An Dương Vương, gây khói bụi mù mịt, đường bị băm nát khiến các hộ dân sinh sống ở tổ 2, tổ 3 thuộc phường Thái Bình (TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) rất bức xúc.

Gần 8 năm nay, nhiều hộ dân sinh sống ở tổ 2, tổ 3, phường Thái Bình, TP. Hòa Bình phải sống chung với khói bụi mù mịt, tiếng ồn, đường sá bị băm nát, khiến việc đi lại của người dân nơi đây rất khó khăn và vất vả. Theo người dân, dù đã kiến nghị lên các cấp có thẩm quyền nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Bà Nguyễn Thị Hải tổ 2 (phường Thái Bình, TP. Hòa Bình), bức xúc nói: “Chúng tôi sống ở đây khổ lắm, hàng ngày phải hít khói bụi, nhà cửa lúc nào cũng phải đóng cửa kín mít, cứ hé cửa ra 1 chút là bụi bay bám đầy nhà. Không riêng gì gia đình tôi, các hộ khác ở tổ 2 này cũng đều bị ảnh hưởng. Gần 8 nay chúng tôi phải sống chung với bụi bặm, tiếng ồn do xe chở than từ cảng Ba Cấp xuống. Trong các cuộc họp tiếp xúc cử tri, chúng tôi đã kiến nghị rất nhiều lần nhưng không cơ quan nào đứng ra đòi quyền lợi cho chúng tôi cả”.

Trên tuyến đường Lê Đại Hành có nhiều điểm xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường bị cày xới, chỉ còn đất đá lổm nhổm, ổ voi, ổ gà xuất hiện dày đặc.

Ông Bùi Thế Dương, Chủ tịch UBND phường Thái Bình (TP. Hòa Bình) xác nhận: "Những phản ánh của người dân tổ 2, tổ 3 là có cơ sở. Hiện đường Lê Đại Hành bị xuống cấp, xuất hiện nhiều ổ voi... do chở than gây ảnh hưởng đến bà con, trời mưa bùn đất kéo xuống đường An Dương Vương làm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Qua các kỳ họp chúng tôi cũng đã phản ánh ý kiến của người dân lên thành phố rồi, nhưng còn liên quan đến nhiều vấn đề nên chưa thấy giải quyết".

Theo phản ánh của nhân dân đường Lê Đại Hành, phường Thái Bình, TP. Hòa Bình bị hư hỏng nặng là do tình trạng chở than diễn ra nhiều năm qua.

Nhiều năm qua các hộ dân sinh sống ở đường Lê Đại Hành, phường Thái Bình phải sống chung với khói bụi do các xe chở than gây ra.

Xe chở than gây ra bụi bặm, tiếng ồn làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân tổ 2, tổ 3, phường Thái Bình, thành phố Hòa Bình.

Cảng Ba Cấp tập kết than nằm gần đập Hòa Bình, nằm cách TP. Hòa Bỉnh hơn 3km.

Tuyến đường Lê Đại Hành bị cày xới, ổ voi, ổ gà xuất hiện dày đặc.

Do đường Lê Đại Hành bị xuống cấp trầm trọng, khiến người dân đi lại rất khó khăn. Vào thời điểm trời mưa có nhiều trường hợp còn bị ngã do đường trơn trượt.

Ông Vũ Văn Ngọc, tổ 3 (phường Thái Bình, TP. Hòa Bình), bức xúc: Từ ngã 3 điểm giao nhau giữa đường Lê Đại Hành và đường An Dương Vương chỉ cách Tỉnh ủy và UBND tỉnh khoảng 600m. Lẽ nào các lãnh đạo tỉnh và thành phố không biết xe chở than làm hỏng đường, gây bụi bặm ảnh hưởng đến người dân trong nhiều năm qua.