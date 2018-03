Khách kiện Ford Việt Nam: 5 lần đi bảo hành không hết lỗi

Từng đưa xe vào hãng bảo hành 5 lần nhưng sự cố vẫn không được khắc phục, anh Quang Huy đã viết thư khiếu nại gửi tới Ford Việt Nam.

"Tôi không nghĩ đến chuyện thắng thua. Ôtô là tài sản lớn, người tiêu dùng phải được hưởng chất lượng tương xứng với số tiền bỏ ra trong suốt vòng đời sản phẩm đó. Không thể khi có lỗi thì đùn đẩy cho khách hàng gánh chịu", anh Võ Quốc Bình - một khách hàng gửi đơn kiện Ford hôm 7/3 - nói.

"Tôi sẽ theo đến cùng"

Ngày 7.3, anh Võ Quốc Bình, ngụ tại phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM đã gửi đơn kiện công ty Ford Việt Nam bằng đường bưu điện đến TAND TP. Hải Dương, nơi Ford Việt Nam đặt trụ sở chính, và TAND quận Thủ Đức.

Anh đồng thời gửi đơn này đến các Hội Bảo vệ Người tiêu dùng TP.HCM, Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông Vận tải. Nguyên nhân khởi kiện được anh Bình cho biết do chiếc Ford Focus bị lỗi hộp số, nhưng không nhận được bảo hành thỏa đáng từ đại lý Ford tại TP.HCM.

Trả lời Zing.vn, anh Bình cho biết phía Tòa án Nhân dân quận Thủ Đức vẫn chưa thụ lý vụ kiện, còn Hội bảo vệ người tiêu dùng TP.HCM chưa lên tiếng.

Chiếc Ford Focus bị lỗi hộp số của anh Võ Quốc Bình.

"Sau cuộc họp hôm 8.3, phía Ford vẫn giữ quan điểm là thương lượng riêng với mình tôi. Tuy nhiên tới giờ họ chưa đưa ra mức thương lượng vì đang ở thời điểm nhạy cảm. Nếu đền bù riêng cho tôi công khai sẽ tạo tiền lệ xấu, Ford sẽ phải đền cho tất cả khách hàng gặp tình trạng tương tự. Như vậy thì rất tốn kém", anh Bình cho biết.

Anh Võ Quốc Bình bày tỏ mục đích vụ kiện là muốn Ford thực hiện một đợt triệu hồi theo cách nào đó, không nhất thiết phải đền xe, nhưng phải giải quyết dứt điểm vấn đề.

Trong đơn khiếu nại gửi tới các cơ quan chức năng, anh Võ Quốc Bình còn đề nghị các cơ quan chức năng xử lý vấn đề gian lận thương mại của Ford Việt Nam khi không triệu hồi sản phẩm lỗi kỹ thuật trong nhiều năm qua.

Bên cạnh đó, đơn khiếu nại yêu cầu Ford Việt Nam mua lại chiếc ôtô của anh Bình theo đúng giá trị của thị trường tại thời điểm này; bồi thường 50 triệu đồng do không bán được xe, phải đền tiền cọc cho khách hàng; bồi thường 50 triệu đồng cho quá trình sử dụng, ảnh hưởng hưởng đến tính mạng, an toàn giao thông, lỗi kỹ thuật gây hao nhiên liệu; và 10 lần giá trị xe do tổn thất tinh thần.

Trang cuối trong đơn khiếu nại của ông Võ Quốc Bình gửi tới các cơ quan chức năng.

Sau khi khởi kiện, anh cho biết mình chịu sức ép rất lớn, nhận nhiều cuộc gọi đến, có người vào các diễn đàn để kích động anh. "Động thái của Ford đến giờ vẫn không tôn trọng khách hàng", anh Bình khẳng định.

"Họ luôn muốn giải quyết mình tôi rồi mới tính tiếp", anh nói. "Họ còn hỏi tôi có nguyện vọng gì, nhưng không phải nguyện vọng vì tôi đâu làm sai. Đây là yêu cầu".

"Tôi làm vì cộng đồng, buộc họ phải triệu hồi lại xe bị lỗi hộp số. Không thể có chuyện ai phát hiện ra lỗi thì thương lượng riêng", anh Bình nói. "Tôi sẽ theo đến cùng, 1 năm, 2 năm, 3 năm hay 10 năm cũng được".

"5 lần đi bảo hành không hết lỗi"

Không chỉ riêng anh Bình, anh Quang Huy - khách hàng sử dụng Ford Focus đời 2015 tại TP.HCM - cũng gặp tình trạng tương tự. Anh này đã viết thư khiếu nại gửi tới Ford Việt Nam cách đây vài ngày và chưa nhận được phản hồi.

"Tôi mua xe mới tháng 6, đến tháng 10/2015 thì xe bị lỗi hộp số. Đến nay tôi đã vào hãng bảo hành 5 lần để sửa chữa nhưng vẫn chưa khắc phục được dứt điểm", anh Quang Huy nói.

Theo chia sẻ từ anh Huy, 5 lần đưa xe vào hãng đều được miễn phí do xe vẫn thuộc diện hưởng bảo hành. Tuy nhiên chiếc xe phải ở lại vài ngày, ảnh hưởng rất lớn đến công việc của anh.

1 phiếu sửa chữa của anh Quang Huy.

"Theo tôi biết tối đa 3 lần không thể khắc phục thì Ford phải triệu hồi cho người tiêu dùng", anh nói thêm.

Chiếc Ford Focus 2015 đang sử dụng được hưởng gói gia hạn bảo hành, nhưng anh Quang Huy cảm thấy lo lắng nhiều hơn là vui mừng.

"Tôi thấy lo lắng vì phải sống chung với lỗi này suốt vòng đời xe, hơn nữa nó có thể gây nguy hiểm cho người sử dụng. Khi xuất hiện lỗi, người lái không thể kiểm soát chiếc xe, đặc biệt là lúc tăng tốc hoặc xuống dốc. Đến giờ tôi cảm thấy thất vọng vì chiếc xe", anh chia sẻ.

Anh Quang Huy nói thêm: "chiếc xe là tài sản lớn đối với tôi mà cứ phải bực bội vì nó. Chẳng lẽ cứ đưa vào hãng sửa rồi không hết lỗi, cứ thế lặp đi lặp lại?"

"Ford Việt Nam hoàn toàn nắm lợi thế"

Một nhân viên làm việc ở Ford không tỏ ra bất ngờ và thốt lên "lại là hộp số PowerShift". Anh này thừa nhận hộp số này bị khách hàng phàn nàn nhiều, nhưng là do không phù hợp chứ không phải lỗi do nhà sản xuất.

"Chỗ không phù hợp ở đây là do sử dụng tại Việt Nam, đường xá chật chội, xe thường xuyên đi chậm, trong khi hộp số PowerShift chuyển số quá nhanh, khi làm việc liên tục dẫn đến hiện tượng nóng. Vì thế sang thế hệ mới Ford chuyển qua sử dụng hộp số SelectShift ngâm dầu", anh giải thích.

Mẫu xe bị phàn nàn nhiều nhất là Ford Focus đời 2012 đến khi có phiên bản hiện tại.

Về vụ kiện, anh cho rằng vị khách hàng này khó mà thắng nổi theo kinh nghiệm theo dõi các vụ kiện vì đâu dễ chứng minh được hãng có lỗi. Theo quy trình, đầu tiên, Ford sẽ kiểm tra sổ bảo dưỡng, nếu đúng thời gian khuyến cáo thì mới đi được bước tiếp.

"Lúc giao xe bao giờ hãng cũng khuyến cáo khách hàng tuân thủ quy trình bảo dưỡng để được hưởng chính sách bảo hành. Khách hàng không bảo dưỡng trong hãng mà ra ngoài thì Ford không thể đảm bảo việc bên ngoài có thay đổi hay tác động gì đến xe hay không", vị này nói.

Trao đổi với Zing.vn, đại diện của Ford cho biết hãng chưa đưa ra bất kỳ kết luận chính thức nào về trường hợp xe của khách hàng Võ Quốc Bình. "Chúng tôi mong muốn khách hàng sắp xếp thời gian mang xe tới bất kỳ đại lý ủy quyền nào của Ford để tiến hành kiểm tra kỹ thuật toàn diện, từ đó đưa ra các kết luận và giải pháp phù hợp", vị này cho biết thêm.