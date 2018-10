Lý do đêm diễn của Tuấn Hưng bị dừng

(Dân Việt) Tối 5.10, trước khi diễn ra chương trình “Liveshow Tuấn Hưng kỷ niệm 20 năm ca hát” tại Hà Nội, ca sĩ Tuấn Hưng nhận được công văn yêu cầu dừng biểu diễn.

Theo kế hoạch, từ 19h30 ngày 5.10.2018 ca sĩ Tuấn Hưng tổ chức liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát tại Cung tổng hợp thể thao Quần Ngựa với chủ đề Ngựa hoang.

Tuy nhiên, trước giờ diễn ra Liveshow kỷ niệm khoảng gần 2 tiếng nam ca sĩ nhận được công văn từ Ủy ban nhân dân quận Ba Đình, yêu cầu dừng biểu diễn. Công văn ghi rõ dừng liveshow vì "lý do đặc biệt".

Chia sẻ với truyền thông, nam ca sỹ cho biết thời điểm công văn được gửi đến địa điểm tổ chức, anh đang ở khách sạn để chuẩn bị trang phục cho chương trình.

Liveshow Tuấn Hưng bị hủy diễn khiến khán giả đến xem ngỡ ngàng. Ảnh: I.T

Tuấn Hưng đã bật khóc trong buổi gặp gỡ giới truyền thông để thông báo về sự cố trên.

Theo thông tin mới nhất về việc đêm diễn của ca sĩ Tuấn Hưng bị dừng, trong ngày 5.10 Công an quận Ba Đình đã có báo cáo gửi UBND quận Ba Đình.

Ca sĩ Tuấn Hưng đã bật khóc trong buổi gặp gỡ giới truyền thông để thông báo về sự cố này. Ảnh I.T

Theo đó, Công an quận Ba Đình đã tiến hành kiểm tra công tác an toàn PCCC và việc đảm bảo an nhinh trật tự, an toàn cho chương trình ca nhạc tại Cung tổng hợp thể thao Quần Ngựa hồi 09h00 ngày 5.10.2018 ghi nhận:

Công trình này đã được thẩm duyệt theo Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC số 700/TD-PCCC-P3 với các nội dung sau: hệ thống báo cháy tự động, phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn, hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà, hệ thống chữa cháy sprinkler tự động tầng 1, họng nhận nước từ xe chữa cháy, trang bị bình chữa cháy, nguồn điện cấp cho máy bơm chữa cháy.

Theo Điều 17 Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31.7.2014 của Chính phủ, công trình chỉ được đưa vào sử dụng sau khi được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy.

Tuy nhiên, ghi nhận tại biên bản làm việc ngày 5.10.2018, công trình này chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy theo quy định. Hệ thống phòng cháy chữa cháy được trang bị tại công trình hoạt động không đảm bảo theo chức năng được thiết kế vận hành.

Công an quận Ba Đình đã chủ động xây dựng phương án bố trí lực lượng Cảnh sát PCCC, công an phường và các đội nghiệp vụ thuộc Công an quận tham gia bảo vệ an ninh trật tự, an toàn cho chương trình.

Tuy nhiên để đảm bảo an toàn về an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy Công an quận Ba Đình đã đề xuất Chủ tịch UBND quận Ba Đình cho dừng tổ chức chương trình ca nhạc “Liveshow Tuấn Hưng kỷ niệm 20 năm ca hát” được tổ chức từ 19h30 đến 22h30 ngày 5.10.2018 tại Cung tổng hợp thể thao Quần Ngựa.

Tiếp đó, UBND quận Ba Đình đã có công văn yêu cầu dừng đêm diễn kể trên.