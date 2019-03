Nam sinh lớp 10 chung nhà nghỉ với cô giáo bao nhiêu tuổi?

(Dân Việt) Luật sư cho biết, nếu có căn cứ xác định cô giáo có quan hệ tình dục với nam sinh dưới 16 tuổi sẽ phải chịu mức phạt rất nặng.

Liên quan đến vụ việc cô giáo bị tố ở cùng phòng với nam sinh lớp 10 tại Bình Thuận, ông Hoàng Đức Minh, Cục trưởng Cục Nhà giáo, Bộ GD&ĐT cho biết hiện tại, công an vào cuộc xác minh sự việc. Ảnh minh họa. Ông lưu ý việc quan hệ bất chính khác với việc 2 người đều mặc quần áo ngồi trong khách sạn, do đó, cần phải xác minh rõ ràng, tránh quy chụp giáo viên và tạo ra oan sai. Tin liên quan Điện Biên: Sau 16 năm bán đất, cụ ông 90 tuổi nhận nợ thuế hơn 600 triệu "Công an đang vào cuộc, chưa thể kết luận được vì đó cả cuộc sống của con người. Tất cả phải chờ kết luận từ phía công an", ông cho biết. Ông nói thêm sau khi nắm sự việc, Cục đã chỉ đạo Sở GD&ĐT Bình Thuận có công văn báo cáo cụ thể về vấn đề này. Trước đó, chồng của cô T, giáo viên trường THPT Nguyễn Huệ ở thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận, gửi đơn lên cơ quan chức năng, tố cáo vợ đi cùng nam sinh học lớp 10 ở chung phòng tại khách sạn. Theo đó, năm 2018, phát hiện vợ có nhiều biểu hiện bất thường, người này âm thầm tìm hiểu và bắt quả tang vợ đang ở cùng phòng với nam sinh tại khách sạn ở địa phương. Người chồng đã liên hệ với gia đình nam sinh để hỏi về sự việc liên quan đồng thời yêu cầu trường THPT Nguyễn Huệ làm rõ vấn đề. Ngày 7.3, lãnh đạo Sở GD&ĐT Bình Thuận cho biết đang chờ kết luận của công an. Trong thời gian này, nữ giáo viên bị đình chỉ công tác, phục vụ cho việc điều tra. Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư TP. Hà Nội) cho biết, muốn biết cô giáo có vi phạm luật hình sự hay không phải đợi kết quả điều tra cuối cùng của cơ quan công an. Trước hết, nếu có việc cô giáo đưa nam sinh học lớp 10 vào khách sạn là không thể chấp nhận được về tư cách đạo đức, chuẩn mực của nghề giáo. Tin liên quan Vùng nhạy cảm trên cơ thể là vùng nào? Theo luật sư Thơm, nam sinh học lớp 10 đang là lứa tuổi thành niên hoặc chưa thành niên, sự phát triển tâm sinh lý chưa hoàn thiện nên nhận thức về pháp luật và xã hội còn rất hạn chế. Trong khi đó, trẻ em là đối tượng đặc biệt được pháp luật bảo vệ. Luật trẻ em 2016 đã quy định trẻ em là người dưới 16 tuổi. Mọi hành vi xâm hại quyền trẻ em nói chung và lạm dụng tình dục trẻ em nói riêng đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. “Trong vụ việc cô giáo cùng nam sinh vào khách sạn cần làm rõ có hay không việc giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác. Thời điểm quan hệ tình dục (nếu có) nam sinh đã đủ 16 tuổi hay chưa. Cô giáo và nam sinh có mối quan hệ giáo dục dạy học không”, vị luật sư nêu giả thiết. Nếu có căn cứ xác định nam sinh chưa đủ 16 tuổi mà cùng nhau thực hiện hành vi quan hệ tình dục, cô giáo này có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Tội giao cấu với người từ 13 đến dưới 16 tuổi. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm e, Khoản 2 Điều 145 BLHS 2015. Ai vi phạm điều luật này có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm, ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. “Các em ở độ tuổi từ 13 đến dưới 16 chưa phát triển đầy đủ về tâm sinh lý và sức khỏe, đặc biệt là cơ quan sinh dục. Do đó giao cấu với đối tượng này sẽ gây nguy hiểm cho sự phát triển bình thường của các em, gây tác hại đến sự phát triển về nhân cách, đạo đức và ảnh hưởng đến danh dự, phẩm giá của các em không những hiện tại mà cả tương lai sau này. Ở lứa tuổi đang bắt đầu phát triển (dậy thì), các em hạn chế về nhận thức, kinh nghiệm nên quyết định tình dục dễ theo cảm tính, bị rủ rê”, luật sư Thơm phân tích. Ngoài ra, cũng theo vị luật sư này, vấn đề mấu chốt của vụ việc làm làm rõ việc nam sinh lớp 10 đã đủ 16 tuổi hay chưa. Điều 145. Tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi 1. Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 142 và Điều 144 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm a) Phạm tội 02 lần trở lên b) Đối với 02 người trở lên c) Có tính chất loạn luân d) Làm nạn nhân có thai đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% e) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh.

