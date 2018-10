Nghệ An: Khu di tích Truông Bồn xuống cấp, trâu bò vào gặm cỏ

(Dân Việt) Dự án Khu di tích lịch sử Truông Bồn ở huyện Đô Lương (Nghệ An) được đưa vào sử dụng 3 năm, nhưng nay đã xuống cấp trầm trọng, nhiều nơi trở thành nơi chăn thả trâu bò.

Dự án bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử Truông Bồn (xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt năm 2010, do Sở GTVT Nghệ An làm chủ đầu tư, tổng giá trị là 175,4 tỷ đồng.

Tháng 10.2012, dự án này được khởi công xây dựng trên diện tích rộng gần 22ha. Đến năm 2013, UBND tỉnh Nghệ An có quyết định điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án từ 175,4 tỷ lên hơn 366 tỷ đồng. Số tiền đầu tư dự án được lấy từ 3 nguồn gồm: vốn ngân sách, vốn đóng góp của các tổ chức, cá nhân và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Vỉa hè tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn bong tróc, sụt lún. Ảnh: Cảnh Thắng

Di tích này có 3 khu vực chính gồm: Khu vực Tượng đài Chiến thắng, khu vực trung tâm và khu vực bảo tồn, tôn tạo nhà dân xóm 9 (tái hiện lại sinh hoạt, đời sống những năm kháng chiến của các thanh niên xung phong).

Đến tháng 8.2015, dự án này được khánh thành giai đoạn 1. Tuy nhiên, từ khi đưa vào sử dụng đến nay, dự án đã xuống cấp trầm trọng, nhiều nơi trong khu di tích nhếch nhác.

Gạch bị vỡ nứt nhưng không được bảo dưỡng, sửa chữa. Ảnh: Cảnh Thắng

Ghi nhận của PV, trước nhà trưng bày truyền thống Truông Bồn và Quảng trường tượng đài chiến thắng, xuất hiện tình trạng gạch nền hư hỏng, nhiều bức tường nứt nẻ.

Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Tuấn Vinh - Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An (đơn vị chủ quản Ban quản lý khu di tích lịch sử Truông Bồn) cho hay: “Hiện, đơn vị đã tiến hành thống kê và sửa chữa những hạng mục hư hỏng. Trâu bỏ vào gặm cỏ là do không có hàng rào, Khu di tích lại ở gần khu dân cư nên không thể kiểm soát được. Ban quản lý chỉ có 8 người được biên chế nên không quán xuyến hết được".

Ghế đá bị gãy, hư hỏng trong khu di tích. Ảnh: Cảnh Thắng

Tại khu vực hồ điều hòa, nhiều đoạn mương thoát nước bị mất nắp. Ảnh: Cảnh Thắng

Người dân vô tư chăn thả trâu bò trong khu di tích. Ảnh: Cảnh Thắng

Nước thải từ ngoài nhà dân chảy tràn qua và đổ thẳng xuống hồ điều hòa trong khu di tích. Ảnh: Cảnh Thắng

Vỉa hè trước nhà hàng lưu niệm, nhà truyền thống đã bị hư hỏng nghiêm trọng. Ảnh: Cảnh Thắng

Phân bò khắp trong khu di tích. Ảnh: Cảnh Thắng

Nhiều nơi xuống cấp hư hỏng, đá lát bị vỡ bong tróc. Ảnh: Cảnh Thắng