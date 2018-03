Nhân viên an ninh hàng không là ai, có nhiệm vụ gì?

(Dân Việt) 4 nhân viên an ninh hàng không tại Cảng hàng không Vinh vừa bị kỷ luật vì để một thanh niên vượt qua nhiều lớp an ninh lên máy bay. Vậy nhân viên an ninh hàng không có nhiệm vụ gì?

(Dân Việt) 4 nhân viên an ninh hàng không tại Cảng hàng không Vinh vừa bị kỷ luật vì để một thanh niên vượt qua nhiều lớp an ninh lên máy bay. Vậy nhân viên an ninh hàng không có nhiệm vụ gì?

Như đã thông tin, hơn 13h ngày 3.3, chuyến bay VN 1265 của Vietnam Airlines từ Vinh đi Thành phố Hồ Chí Minh đang đón khách thì tiếp viên phát hiện một nam thanh niên lên cửa máy bay. Người này không có thẻ lên máy bay và không có tên trong danh sách hành khách. Tiếp viên đã chặn người này lại và báo lực lượng an ninh sân bay phối hợp xử lý. Chuyến bay VN 1265 khởi hành chậm gần 40 phút so với kế hoạch. Sự việc được đánh giá đã uy hiếp an ninh, an toàn hàng không. Ông Trần Hoài Phương - Giám đốc Cảng vụ hàng không miền Bắc cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt 4 nhân viên an ninh sân bay Vinh số tiền 10 triệu đồng mỗi người, đồng thời rút giấy phép hành nghề hai tháng; một nhân viên dịch vụ mặt đất bị phạt 4 triệu đồng. Nhân viên an ninh hàng không tại cảng hàng không Nội Bài nhiều năm qua đã thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn tại sân bay. Ảnh minh họa. Vậy nhân viên an ninh hàng không có nhiệm vụ gì, vì sao lại để người không có nhiệm vụ lọt qua nhiều lớp an ninh như vậy? Nhân viên an ninh hàng không là 1 trong 14 chức danh nhân viên hàng không được quy định tại Thông tư 61/2011/TT-BGTVT Quy định về nhân viên hàng không, cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ, cơ sở đánh giá trình độ tiếng Anh nhân viên hàng không. Nhân viên an ninh hàng không chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát an ninh hàng không tại các khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay; duy trì vật tư tại khu vực công cộng tại cảng hàng không, sân bay. Đồng thời, tuần tra, canh gác bảo vệ vành đai cảng hàng không, sân bay, khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay, tàu bay đỗ tại cảng hàng không, sân bay; bảo đảm an ninh trên chuyến bay và các nhiệm vụ khác theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành về an ninh hàng không. Ảnh minh họa. Còn theo quy định tại Luật hàng không dân dụng Việt Nam, an ninh hàng không là việc sử dụng kết hợp các biện pháp, nguồn nhân lực, trang bị, thiết bị để phòng ngừa, ngăn chặn và đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng, bảo vệ an toàn cho tàu bay, hành khách, tổ bay và những người dưới mặt đất. Để đảm bảo an ninh, an toàn tại khu vực các cảng hàng không, cơ quan chức năng phải thi hành nhiều biện pháp. Cụ thể như thiết lập khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay và nơi có công trình, trang bị, thiết bị hàng không để bảo vệ tàu bay và công trình, trang bị, thiết bị tại khu vực đó. Kiểm tra, soi chiếu, giám sát an ninh hàng không đối với tàu bay, phương tiện, người, hành lý, hàng hóa, việc ra, vào và hoạt động trong khu vực hạn chế theo quy định; lục soát đối với tàu bay, phương tiện, người, hành lý, hàng hóa khi có dấu hiệu uy hiếp an ninh hàng không; Loại trừ khả năng chuyên chở bất hợp pháp vật phẩm nguy hiểm bằng đường hàng không; áp dụng biện pháp phòng ngừa đặc biệt khi cho phép chuyên chở vật phẩm nguy hiểm, đối tượng tiềm ẩn uy hiếp an ninh hàng không. Cấm vận chuyển vĩnh viễn hoặc có thời hạn đối với hành khách gây rối, người có hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng hoặc trường hợp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Giám sát an ninh hàng không, duy trì trật tự, kỷ luật tại cảng hàng không, sân bay, nơi có công trình, trang bị, thiết bị hàng không và trên tàu bay.

