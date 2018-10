"Nhởn nhơ" sau khi đâm người thủng phổi, đối tượng tiếp tục gây án

(Dân Việt) Gia đình nạn nhân vụ án cố ý gây thương tích ở TP.Huế (Thừa Thiên- Huế) cho rằng cơ quan chức năng đã chậm trễ bắt giữ đối tượng gây án khiến thủ phạm tiếp tục gây thương tích cho người khác.

Chiều 17.10, Công an phường Kim Long (TP.Huế) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Phú (SN 1979, trú 1/2 Nguyễn Phúc Lan, phường Kim Long, TP.Huế) về hành vi cố ý gây thương tích.

Nạn nhân bị Phú gây thương tích là anh Lê Thanh Sơn (SN 1991, trú 3/35 Nguyễn Phúc Lan). Hiện anh Sơn đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng bị trọng thương.

Trước đó, gia đình anh Lê Thanh Sơn có đơn trình báo và đơn yêu cầu khởi tố vụ án, khởi tố bị can sau việc đối tượng Phú gây thương tích cho anh Sơn. Theo nội dung đơn, vào lúc 18h30 ngày 1.10, anh Sơn đến nhà Phú để lấy tiền hụi từ vợ Phú. Tại đây, Phú hỏi anh Sơn đi đâu đó rồi lao vào đánh anh Sơn tới tấp.

Anh Lê Thanh Sơn đang được điều trị tại bệnh viện.

Sau khi bị đánh, anh Sơn chạy về nhà kể với anh rể là Hà Minh Hải. Sau đó, anh Sơn và anh Hải đến nhà Phú thì hai bên xảy ra xô xát. Anh Sơn bị Phú cầm một vật nhọn đâm thẳng vào ngực nên gục xuống bất tỉnh. Nạn nhân sau đó được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng trọng thương.

Theo hồ sơ của cơ quan công an, anh Sơn bị Phú đâm 1 nhát vào ngực phải, dẫn đến bị đứt động mạnh vú, thủng phổi, tỷ lệ tổn hại sức khỏe 16%.

Phản ánh đến PV Dân Việt, chị của anh Sơn là bà Trần Thị Mộng Vân (trú 3/35 Nguyễn Phúc Lan) cho biết sau khi gia đình làm đơn trình báo vụ việc và đơn yêu cầu khởi tố, nhiều lần bị gia đình Phú hăm dọa bà.

Đặc biệt, vào lúc 12h30 ngày 15.10, bà đến nhà 14/25 Hồ Văn Hiến (phường Kim Long) thì có 3 người phụ nữ lạ mặt xông vào đánh bà tới tấp bằng mũ bảo hiểm. Bà điện thoại cho người em là Trần Trung Hiếu đến, anh Hiếu cũng bị 2 nam thanh niên rượt đánh.

Bà Vân cho hay, sau khi bị đánh, bà bị thương ở đầu và tay, phải vào bệnh viện chụp phim và hiện đang phải uống thuốc.

Cũng theo bà Vân, sau khi đánh em bà trọng thương, vào ngày 3.10, đối tượng Phú còn dùng gậy đánh anh Huỳnh Văn Bồng (trú 15/35 nguyễn Phúc Lan, phường Kim Long) khiến anh Bồng phải nhập viện.

Điều khiển gia đình bà Vân bức xúc là việc Phú là đối tượng rất nguy hiểm tại địa phương nhưng sau khi đánh em bà trọng thương Phú không bị bắt giữ ngay mà đến ngày 16.10 mới bị bắt. Gia đình bà cho rằng sự chậm trễ bắt giữ Phú của cơ quan chức năng đã khiến đối tượng có cơ hội đánh thêm người khác sau khi gây thương tích cho em bà.

Trao đổi với PV, Trung tá Nguyễn Xuân Di - Trưởng Công an phường Kim Long cho biết, hiện cơ quan công an đang xác minh làm rõ việc bà Vân trình báo bị đánh, cướp vào ngày 15.10. Về gia đình bà Vân cho rằng cơ quan chức năng chậm trễ bắt giữ đối tượng gây án, trung tá Di nói việc điều tra, xử lý vụ việc được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.