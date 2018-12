Những phong tục đón Tết Dương lịch kỳ lạ trên thế giới

Tết Dương lịch (hay Tết Tây) có nguồn gốc từ thời cổ đại. Ý nghĩa ngày Tết Dương lịch trước hết chính là sự giao thời giữa năm cũ và năm mới, đánh dấu sự khép lại và tiếp lấy sự mở màn một năm mới với nhiều điều mới đang chờ đón. Vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, mọi người ở khắp nơi trên thế giới đều có phương thức chào đón năm mới thật độc đáo, mang đậm nét văn hóa riêng của từng đất nước.

Thế nhưng, mỗi quốc gia lại có những phong tục đón năm mới độc đáo và thú vị để cầu chúc may mắn, hạnh phúc và tiền tài trong cả năm sắp tới.

Tây Ban Nha

Tây Ban Nha là một trong số nhiều nước đón Tết Dương lịch trong không khí vui tươi, phấn khởi. Khi đồng hồ điểm lúc giao thừa, người dân Tây Ban Nha có phong tục ăn 12 quả nho để cầu mong 12 tháng sắp tới tràn ngập hạnh phúc và may mắn.

Đan Mạch

Người dân Đan Mạch lại có truyền thống ném những chiếc đĩa đã cũ vào cửa nhà hàng xóm, bạn bè vào lúc giao thừa. Người dân nơi đây quan niệm rằng, càng có nhiều đĩa vỡ ngoài cửa nhà vào sáng ngày đầu tiên của năm mới thì gia chủ sẽ càng có nhiều bạn bè, vận may trong năm.

Nam Phi

Khá giống với truyền thống của người Đan Mạch, thay vì ném đĩa, người dân Nam Phi ném những đồ đạc đã cũ như bàn, ghế, tủ lạnh... qua cửa sổ để đón chào năm mới với những sự thay đổi mới.

Chile

Người Chile lại có tập tục đón năm mới vô cùng độc đáo ở… nghĩa trang. Các gia đình sẽ cùng nhau đến nghĩa trang để tưởng nhớ những người thân đã khuất và cùng chung vui đón chào năm mới an lành.

Ecuador

Vào đêm giao thừa, người dân ở Ecuador sẽ tập trung ở bên ngoài nhà và cùng nhau châm lửa đốt bù nhìn rơm hay bù nhìn làm từ giấy báo, gỗ. Họ làm như vậy vì muốn hủy bỏ, xua đuổi vận xui trong năm cũ và hù dọa những thế lực xấu xa để có năm mới tràn ngập niềm vui và vận may.

Mexico, Bolivia

Tại các nước Nam Mỹ như Mexico, Bolivia, tất cả may mắn trong năm mới đều do chiếc quần lót mà bạn mặc quyết định. Những người muốn tìm được người yêu thì phải mặc quần lót đỏ trong năm mới. Những người đào vàng nên mặc quần lót màu vàng để được giàu sang và may mắn.

Nếu bạn chỉ cầu mong bình yên trong năm mới, hãy mặc quần màu trắng.

Brazil

Người dân Brazil có tập tục ném cành hoa trắng xuống biển để cúng tế nữ thần biển Yemanja. Họ làm như vậy với hy vọng nữ thần Yemanja sẽ ban phúc lành cho họ vào năm mới.

Nhật Bản

Tại Nhật Bản, theo truyền thống Phật giáo, khi 108 hồi chuông vang lên lúc giao thừa cũng là lúc tội lỗi và ưu phiền của con người được rũ bỏ. Năm mới, người Nhật cũng sẽ gặp may nếu mỉm cười hoặc cười lớn thành tiếng.

Ireland

Tại Ireland, những nam thanh nữ tú chưa có người yêu sẽ đặt nhánh tầm gửi dưới gối trước khi đi ngủ trong đêm giao thừa để cầu mong chuyện tình duyên sẽ gặp những điều tốt đẹp.