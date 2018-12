PC Đắk Lắk: Một ứng dụng làm lợi hàng trăm triệu đồng

(Dân Việt) Ứng dụng “Truy xuất dữ liệu sự kiện và cấu hình từ xa cho các Recloser Cooper FXD hiện đang vận hành trên lưới điện phân phối tỉnh Đắk Lắk” mà PC Đắk Lắk đang áp dụng đã góp phần giải được một bài toán khó cho các đơn vị quản lý vận hành trong khi chờ đợi thay thế các thiết bị hiện đại hơn trên lưới trong thời gian tới.

Hiện nay, trên lưới điện phân phối tỉnh Đắk Lắk đang sử dụng 15 Recloser Cooper FXD. Các Recloser này đã được đưa vào vận hành từ năm 2015 đến nay và đã kết nối SCADA về Trung tâm Điểu khiển hệ thống điện tỉnh Đắk Lắk. Tuy nhiên, thiết bị lại không được hỗ trợ việc truy xuất sự kiện và cấu hình từ xa chung trên một cổng Ethernet đang chạy giao thức IEC60870-5-104 như các Recloser Nulec, Noja. Do đó, để truy xuất dữ liệu sự kiện phục vụ cho công tác báo cáo và phân tích sự cố lưới điện, các đơn vị phải đến tận Recloser để thực hiện. Trước thực tế công tác, PC Đắk Lắk đã làm việc với hãng cung cấp thiết bị Recloser Cooper FXD tại Việt Nam. Đơn vị này cho biết, muốn thực hiện cấu hình và truy xuất sự kiện từ Trung tâm điều khiển xuống các Recloser này thì phải thay thế phần cứng (khối CUBIC) và phần mềm tương ứng. Như vậy, đơn vị sẽ tốn thêm chi phí, mất nhiều thời gian để thay thế, lắp đặt và cấu hình lại cho 15 Recloser nói trên.

Điều độ viên PC Đắk Lắk thực hiện truy xuất dữ liệu Recloser FXD trên lưới điện phân phối từ Trung tâm điều khiển.

Để tận dụng và khai thác hiệu quả các Recloser Cooper FXD, PC Đắk Lắk đã tiến hành thử nghiệm, cấu hình trên các modem truyền thông đang sử dụng. Đồng thời, nhóm nghiên cứu cũng thử nghiệm các phần mềm chuyển đổi từ TCP/IP sang COM… để có thể kết nối đến các Recloser từ Trung tâm điều khiển, thực hiện truy xuất dữ liệu sự kiện và cấu hình từ xa. Sau một thời gian dài thử nghiệm, đơn vị đã kết nối thành công từ Trung tâm điều khiển đến MC481(ĐD471E48) sử dụng Recloser Cooper FXD (hiện do điện lực Bắc Buôn Ma Thuột quản lý vận hành) để truy xuất dữ liệu sự kiện và cấu hình thiết bị.

Ứng dụng “Truy xuất dữ liệu sự kiện và cấu hình từ xa cho các Recloser Cooper FXD” được thực hiện bằng việc tận dụng modem truyền thông Arctic của hãng Viola hiện đang lắp đặt cho 15 Recloser Cooper FXD trên lưới điện phân phối. Theo đó, nhóm nghiên cứu nhận thấy modem này có 1 cổng Ethernet đang chạy cho ứng dụng SCADA theo giao thức IEC60870-5-104 và 02 cổng COM RS1 và RS2 chưa sử dụng. Trong khi, Recloser Cooper FXD lại được cấu hình bằng cổng COM trực tiếp tại tủ. Cho nên, nhóm đã khai báo cấu hình lại modem truyền thông, mở cổng RS1 trên modem; khai báo các thông số để đồng bộ cổng COM này tương ứng với các thông số cấu hình cổng truyền thông của Recloser; gắn cáp kết nối từ cổng RS1 của modem đến cổng COM cấu hình của tủ Recloser Cooper FXD.

Tiếp đến, đơn vị đưa ra mô hình kết nối từ phần mềm cấu hình Recloser Cooper FXD trên máy tính kỹ thuật tại TTĐK đến các Recloser Cooper FXD. Đồng thời, nhóm nghiên cứu của PC Đắk Lắk lựa chọn phần mềm Westermo Comport Redirector vì phần mềm này hiện không tốn chi phí và có độ ổn định cao để chuyển từ TCP/IP qua COM. Việc cài đặt phần mềm chuyển đổi được thực hiện trên máy tính kỹ thuật tại TTĐK, sau đó cấu hình theo trình tự: Thiết lập cổng kết nối ảo và cấu hình các thông số của cổng COM ảo cũng như các thông số bảo mật tương ứng; thiết lập kết nối từ cổng COM ảo mới tạo đến thiết bị truyền thông Viola đầu xa.

Bước này thành công, nhóm tiếp tục khai báo cấu hình thông số kết nối trên phần mềm Insight View - FXD từ Trung tâm điều khiển; thực hiện kết nối từ Trung tâm đến Recloser Cooper FXD qua phần mềm Insight View - FXD để truy xuất dữ liệu sự kiện và cấu hình thiết bị; chuyển file dữ liệu sự kiện truy xuất được cho các bộ phận liên quan (phòng Kỹ thuật Công ty, phòng Kỹ thuật các đơn vị trực thuộc) để phân tích và đưa ra các phương hướng xử lý các khiếm khuyết nếu có nhằm vận hành tối ưu hệ thống lưới điện.

Việc thử nghiệm và kết nối thành công đã góp phần giảm chi phí, thời gian di chuyển đến các Recloser Cooper FXD để cài đặt và truy xuất số liệu. Mặt khác, dữ liệu sự kiện được trích xuất nhanh chóng, phục vụ cho việc phân tích sự cố ngay sau khi Recloser tác động. Sáng kiến đã giúp PC Đắk Lắk có thể cấu hình, cài đặt bảo vệ, truy xuất dữ liệu cho các thiết bị này từ Trung tâm điều khiển. Cho đến hết tháng 7/2018, 14/15 Recloser Cooper FXD hiện có trên lưới điện đã được kết nối thành công về Trung tâm với giá trị làm lợi ước tính khoảng 45 triệu đồng/thiết bị.