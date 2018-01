Phụ huynh chở con trên 6 tuổi bằng xe máy cần chú ý điều này

(Dân Việt) Thủ tướng giao Bộ GTVT nghiên cứu đề xuất quy định về độ tuổi bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người ngồi trên xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, xe đạp điện từ 6 tuổi trở lên phù hợp với thực tiễn.

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị 04/CT-TTg về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.

Sau 10 năm triển khai thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe máy trên tất cả các tuyến đường, tỷ lệ đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy với người lớn đã đạt trên 90%, góp phần quan trọng đối với việc kéo giảm thương vong do tai nạn giao thông ở nước ta trong 10 năm qua.

Tuy nhiên, việc thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm vẫn còn một số tồn tại, bất cập như: Tỷ lệ người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện ở khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa còn thấp; tỷ lệ trẻ em từ 6 tuổi trở lên đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện chỉ đạt ở mức 30-40%; tình trạng sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm không phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia, mũ bảo hiểm giả, mũ không phải là mũ bảo hiểm còn phổ biến ...

Thủ tướng giao Bộ Công an chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, các lực lượng Công an khác và Công an xã tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm. Ảnh Báo Quảng Ninh.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện kiểm tra, xử lý nghiêm các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh mũ bảo hiểm không phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia.

Trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì khởi tố, điều tra và truy tố trước pháp luật những tổ chức, cá nhân có hành vi sản xuất, phân phối mũ bảo hiểm giả (tập trung vụ việc đã gây hậu quả thiệt hại về tính mạng và sức khỏe cho người tham gia giao thông nếu đội mũ bảo hiểm giả).

Đồng thời, Bộ Công an chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, các lực lượng Công an khác và Công an xã tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy và xe đạp điện.

Nhất là xử lý người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện chở trẻ em không đội mũ bảo hiểm; hàng tháng, quý thông báo đến các trường học trên địa bàn để nhà trường nhắc nhở, giáo dục đối với những học sinh, sinh viên không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.

Bộ Công Thương chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động phân phối, kinh doanh mũ bảo hiểm trên thị trường nội địa.

Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục rà soát, đánh giá và hoàn thiện các quy định của pháp luật nhằm quản lý chặt chẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh mũ bảo hiểm; quản lý chặt chẽ quá trình hợp quy đối với mũ bảo hiểm nhập khẩu và sản xuất trong nước; xử lý nghiêm hành vi vi phạm và thông báo rộng rãi, thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng các cơ sở sản xuất mũ bảo hiểm đạt quy chuẩn và không đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia.

Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện bắt buộc quy định đội mũ bảo hiểm đối với học sinh, sinh viên. Đặc biệt là học sinh từ 6 tuổi trở lên được người lớn chở bằng mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện. Ảnh minh họa.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện bắt buộc quy định đội mũ bảo hiểm đối với học sinh, sinh viên. Đặc biệt là học sinh từ 6 tuổi trở lên được người lớn chở bằng mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; giáo dục học sinh, sinh viên đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện trở thành thói quen; phối hợp với Bộ Công an có hình thức xử lý kỷ luật phù hợp với lứa tuổi học sinh khi vi phạm.

Bộ Giao thông vận tải tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành gương mẫu thực hiện quy định về đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, đặc biệt chấp hành đội mũ bảo hiểm cho con em từ 6 tuổi trở lên.

Trong quá trình sửa đổi Luật giao thông đường bộ, Bộ GTVT cần nghiên cứu đề xuất quy định về độ tuổi bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người ngồi trên xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, xe đạp điện từ 6 tuổi trở lên phù hợp với thực tiễn; đồng thời, bổ sung quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đúng Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia.

Bộ TT&TT chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí không phát hành các sản phẩm báo ảnh, truyền hình vô tình cổ vũ đối với hành vi sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm không đạt chuẩn.