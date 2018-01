Quảng Ninh: Bất chấp lệnh cấm, xe chở than nghênh ngang trên QL

(Dân Việt) Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh vừa phát hiện và tạm giữ xe tải chở hàng chục tấn than lưu thông trên QL18. Mặc dù tỉnh Quảng Ninh đã có lệnh cấm vận chuyện than trên các tuyến Quốc lộ.

Cụ thể, khoảng 16 giờ ngày 3.1, Tổ công tác của Đội TTKS giao thông số 1, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt, Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ chiếc xe tải nhãn hiện DongFeng BKS: 14C-132.35 tại Km63, QL18A thuộc địa bàn phường Mạo Khê. TX Đông Triều.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có khoảng 13 tấn than (chưa xác định được chủng loại), lái xe không xuất trình được giấy phép lái xe, giấy tờ về nguồn gốc hàng hóa, không có chứng nhận kiểm định an toàn kĩ thuật và bảo vệ môi trường.

Chiếc xe tải chở than bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh tạm giữ

Lái xe cũng thừa nhận, số vật liệu trên xe là than, được vận chuyển trên QL18, từ khu vực Hà Tu, T.P Hạ Long đến TX. Đông Triều.

Trung tá Nguyễn Khánh Toàn - Phó trưởng phòng CSGT đường bộ, đường sắt, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra và tạm giữ phương tiện cùng số tang vật. Vụ việc đang được tiến hành xác minh, làm rõ.

Xe tải chở than bị phát hiện lưu thông trên đường che chắn sơ sài

Trước đó, ông Nguyễn Văn Đọc - Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh đã chỉ đạo, từ 1.1.2017, tuyệt đối không được vận chuyển than trên các tuyến QL18A, QL10, QL17B. TKV và Tổng Công ty Đông Bắc có kế hoạch vận chuyển than phù hợp, có lộ trình thay thế việc vận chuyển than bằng đường bộ như hiện nay bằng đường biển và băng tải.

Song song với đó, ngành Than quản lý chặt các mỏ khai thác, nhất là những khu vực giáp ranh; xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ vi phạm, đồng thời luân chuyển cán bộ giữa các đơn vị thành viên.

Hiện lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc