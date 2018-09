Quảng Ninh: Công ty quản lý chung cư bỏ rơi, 500 hộ dân kêu cứu

(Dân Việt) Gần 500 hộ gia đình sinh sống tại tòa chung cư Green Bay Towers, TP.Hạ Long, Quảng Ninh đang đứng trước tình cảnh sắp bị cắt điện, nước sinh hoạt, ngừng dọn rác thải, vệ sinh do Công ty quản lý vận hành tòa nhà không chịu thanh toán, dù đã thu tiền của các hộ dân này.

Theo đơn trình báo của ông Hoàng Văn Sản, Phó Ban quản trị chung cư Green Bay Tower (phường Hùng Thắng, TP.Hạ Long, Quảng Ninh), chung cư gồm 2 tòa tháp T1, T2 với 478 hộ dân đang sinh sống ổn định nhiều năm nay.

Vừa qua, các hộ dân nhận được công văn của Điện lực Hạ Long, Xí nghiệp nước Bãi Cháy, Công ty Môi trường Đô thị Quảng Ninh thông báo về việc sẽ ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước, thu gom rác thải sinh hoạt đối với tòa chung cư họ đang sinh sống do quá hạn thanh toán. Theo công văn này dự kiến, cả hai tòa chung cư T1, T2 Green Bay Towers sẽ bị cắt điện nước từ ngày 21, 22.9.

Chung cư Green Bay Towers gồm 2 tòa chung nhà T1 và T2 với gần 500 hộ dân sinh sống.

“Chúng tôi rất lo lắng vì hầu như 478 hộ dân ở hai tòa chung cư này đều đã nộp tiền điện, nước, vệ sinh môi trường cho Công ty Gia Lộc An là đơn vị được thuê để quản lý và vận hành tòa nhà. Chúng tôi đã liên lạc rất nhiều lần với giám đốc công ty Gia Lộc An nhưng họ không giải quyết mà lại cho rằng khi nào thu đủ tiền của dân và lấy số tiền cọc khi ký hợp đồng thì mới thanh toán tiền điện, nước, vệ sinh.

Hiện chúng tôi đã phải có công văn đề nghị Điện lực Hạ Long, Xí nghiệp nước Bãi Cháy và công ty Môi trường Đô thị Quảng Ninh gia hạn thời gian. Chúng tôi cũng đã gửi đơn trình báo lên Công an phường Hùng Thắng và UBND TP. Hạ Long”, ông Sản nói.

Ông Hoàng Văn Sản cũng cho biết thêm, Công ty Gia Lộc An là do Ban quản trị tòa nhà nhiệm kỳ trước ký hợp đồng vận hành và bảo trì tòa nhà chung cư Green bay towers từ ngày 31.8.2017 trong thời hạn 1 năm. Tuy nhiên Ban Quản trị này đã bị người dân bỏ phiếu miễn nhiệm từ tháng 2.2018 do làm việc mất uy tín.

Công ty Gia Lộc An cũng được ủy quyền đứng ra ký hợp đồng điện, nước, vệ sinh môi trường, rác thải… và thu tiền của các hộ dân ở chung cư để chi trả các dịch vụ này. Trong thời gian quản trị và vận hành, đơn vị này bị người dân cho rằng đã vi phạm hợp đồng, chất lượng dịch vụ không đảm bảo gây bất bình cho người dân ở đây.

Đơn trình báo của ban quản trị tòa chung cư lên công an phường Hùng Thắng và UBND TP.Hạ Long.

Theo xác định của Điện lực Hạ Long, ngày 17.8, Công ty Gia Lộc An có công văn chốt chỉ số điện và thanh toán tiền điện tháng 8 của tòa nhà chung cư Green Bay Towers. Trong văn bản Gia Lộc An cũng đề nghị gia hạn thanh toán tiền điện tháng 8 đến 10.9.

Số tiền điện phát sinh kỳ 3 tháng 8 mà công ty Gia Lộc An phải thanh toán là 155,5 triệu đồng. Sau nhiều lần đôn đốc đến chiều 19.9, công ty Gia Lộc An mới thanh toán 70 triệu đồng, vẫn còn thiếu 85,5 triệu đồng.

Công văn thông báo việc ngừng cấp điện cho chung cư Green Bay Tower.

Bên cạnh đó, Công ty Gia Lộc An còn nợ Xí nghiệp nước Bãi Cháy là 35,7 triệu đồng, Công ty Môi trường Đô thị Quảng Ninh là 22,4 triệu đồng. Hai đơn vị này cũng đã gửi công văn yêu cầu thanh toán số tiền còn nợ và thông báo sẽ ngừng cung cấp dịch vụ.

Chung cư Green Bay Towers (phường Hùng Thắng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) được Cty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Syrena Việt Nam - Tập đoàn BIM GROUP đầu tư, xây dựng, đưa vào hoạt động từ năm 2013.

Tháng 6.2017, thực hiện Luật Nhà ở, Cty này đã bàn giao quản lý, vận hành chung cư Green Bay Towers cho cư dân tòa nhà. Được biết vào đầu năm 2018, những hộ dân sinh sống tại đây cũng đã phải căng băng rôn yêu cầu miễn nhiệm ban quản trị tòa nhà vì có dấu hiệu vi phạm trong việc thu và sử dụng quỹ bảo trì, vận hành các tòa nhà thuộc chung cư này.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc!