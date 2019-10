Quảng Ninh: Ngang nhiên sàng tuyển than trái phép tại cụm cảng Km6

(Dân Việt) Dù đã nhiều lần ra quân dẹp bỏ, nhưng đến nay tại khu vực cụm cảng Km6 Quang Hanh, TP.Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) vẫn tồn tại nhiều bến bãi tập kết sàng tuyển than trái phép.

Theo phản ánh của người dân phường Quang Hanh, TP.Cẩm Phả, sau đợt kiểm tra và ra quân mạnh mẽ của chính quyền tỉnh Quảng Ninh vào tháng 9/2018, hoạt động sàng tuyển, tập kết, vận chuyển than trái phép tại khu vực cụm cảng Km6, phường Quang Hanh có phần dịu đi. Tuy nhiên, khoảng 3 - 4 tháng trở lại đây, hoạt động này đã sôi động trở lại.

Hai cánh cổng sắt màu xanh cao 2-3m, không biển bảng lúc nào cũng đóng im ỉm, chỉ chờ các xe container đến.

Theo một lái xe chuyên vận chuyển than, xít thải từ các mỏ vào tập kết tại cảng Km6, hiện các bãi tập kết sàng tuyển than ở đây là của các ông chủ Q "gù", H "xoăn".

“Họ lấy than lẫn xít từ các mỏ than tại Cẩm Phả rồi theo đường công vụ chạy ra cảng Km6. Sau đó sàng tuyển lấy than đẹp rồi đóng lên các xe container có thùng hở, đổ ben để vận chuyển trên đường bộ. Hiện nay không còn nhiều đầu mối như trước mà quy về một hai mối chính”, lái xe này cho biết.

Có mặt tại cảng Km6, khoảng 18h vào một ngày giữa tháng 9/2019, khi đi sâu vào phía trong cụm cảng Km6, qua các cảng than của Tổng công ty Đông Bắc, TKV, PV Dân Việt thấy hai bên đường có nhiều khu vực được xây tường bê tông cao 4 - 5m. Những cánh cổng bằng thép sơn màu xanh cao khoảng 2,5 - 3m đóng im ỉm, không có biển bảng, mã số ký hiệu.

Tồn tại nhiều bãi than trái phép tại cụm cảng Km6.

Bất ngờ, đoàn xe container chạy đến gần cổng, một người đàn ông khoảng 50 tuổi đẩy mở cổng ra, mắt nháo nhác nhìn rất nhanh xung quanh rồi vội vàng đóng cánh cổng này lại sau khi đoàn xe đã lọt hẳn vào bên trong bãi. Chờ khoảng 15 phút sau, cánh cổng lại mở ra để đoàn xe container thùng đã đầy ắp than, phía bên trên được che bằng tấm bạt màu đen sơ sài, lặc lè di chuyển ra ngoài.

Nhìn từ trên cao, PV quan sát thấy bên trong bãi có nhiều dây chuyền sàng tuyển, rửa than, những bãi than lớn được phủ bạt, một số xe container đang chờ lấy than… Không chỉ có riêng bãi này mà xung quanh còn có nhiều bãi khác cũng tương tự như vậy.

Phía sau bức tường bê tông cao là nhiều dây chuyền sàng, rửa than.

Theo nguồn tin riêng của PV Dân Việt, những xe container này chạy ra cao tốc Vân Đồn – Hạ Long rồi chạy thẳng sang Hải Phòng để tiêu thụ than.

Để xác minh thông tin chủ sở hữu các bến bãi than này, PV liên hệ làm việc với ông Hoàng Mạnh Thắng, Phó Chủ tịch UBND phường Quang Hanh. Tuy nhiên, ông Thắng báo bận và đề nghị PV lúc nào rảnh thì qua phường.

Quyết định thành lập tổ công tác kiểm tra giải tỏa than, xít tại cảng Km6 trước khi PV phát hiện hoạt động sàng tuyển than gần 1 tháng.

PV Dân Việt tiếp tục thông tin tới ông Nguyễn Mạnh Cường, Chủ tịch UBND TP.Cẩm Phả. Ông Cường cho biết, sẽ tổ chức đoàn kiểm tra ngay thông tin của PV. Sau đó khoảng 2 tuần, UBND TP.Cẩm Phả cung cấp cho PV Dân Việt Quyết định thành lập tổ công tác kiểm tra giải tỏa lượng than xít tại cụm cảng Km6, Quang Hanh ngày 22/8/2019. Như vậy việc tổ chức đoàn kiểm tra, diễn ra trước khi PV Dân Việt phát hiện hoạt động sàng tuyển tại cảng gần 1 tháng. Tức là sau kiểm tra, hoạt động sàng tuyển, vận chuyển than vẫn diễn ra bình thường.

Số than này được vận chuyển trên đường cao tốc Hạ Long, Vân Đồn để mang đi tiêu thụ.

Trước đó ngày 15/8/2018, ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đã đi thị sát ở TP.Cẩm Phả và phát hiện nhiều sai phạm về quản lý đất đai, tồn tại trái phép hàng loạt cảng than tư nhân. Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh cho rằng, sai phạm xuất phát từ việc cơ quan chức năng và chính quyền địa phương thời gian qua buông lỏng quản lý, không thường xuyên kiểm tra các khu vực quy hoạch dự án, không kiên quyết xử lý vi phạm liên quan.

Các vi phạm được nêu ra là sử dụng cảng, bến, đất rừng, đất lâm nghiệp không phép, trái phép; nhiều đơn vị tập kết than tại các cảng bến hàng hóa; sử dụng đất vượt diện tích, ranh giới được giao đất, sai quy hoạch, thiếu các thủ tục pháp lý về đất đai, môi trường, nghĩa vụ tài chính...

Trước tình trạng trên, ông Đọc đã yêu cầu cơ quan chức năng lập đoàn kiểm tra toàn diện việc sản xuất, chế biến, kinh doanh than trên địa bàn TP.Cẩm Phả.