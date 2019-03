Quảng Trị: "Đói" vốn xây dựng đường tránh, lo TNGT tăng

(Dân Việt) Trước tình trạng thiếu vốn để xây dựng hoàn thành tuyến đường tránh phía Đông, TP.Đông Hà, người dân tỉnh Quảng Trị đang phải tiếp tục sống trong lo sợ tai nạn giao thông sẽ tiếp tục tăng.

Những ngày đầu năm 2019, tỉnh Quảng Trị vẫn đang tiếp tục kiến nghị lên cấp trên xin nguồn vốn để xây dựng hoàn thành tuyến đường tránh phía ĐôngTP.Đông Hà.

Một vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến xe tải nặng khi đi qua trung tâm TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị khiến một người bị thương nặng xảy ra hồi tháng 7.2018. Ảnh: N.V

Tuyến đường này được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đầu tư xây dựng với chiều dài 22,3km (huyện Gio Linh nối TX.Quảng Trị), hiện nay đang thi công 9,3km cuối tuyến (đoạn đường Xuyên Á huyện Gio Linh – TX.Quảng Trị), đoạn còn lại từ đầu tuyến dài 13km với kinh phí khoảng 300 tỷ đồng chưa có vốn để thực hiện.

Ông Nguyễn Huy Phương (người dân TP.Đông Hà) cho biết, chứng kiến cảnh tai nạn thương tâm xảy ra liên tục trên Quốc lộ 1 đoạn qua TP.Đông Hà người dân hết sức lo sợ cho tính mạng của mình.

“Trong các tỉnh miền Trung, chỉ có Quảng Trị là chưa có đường tránh thành phố, vì vậy Nhà nước, Chính phủ cần quan tâm giúp đỡ để tỉnh xây dựng, bảo vệ tính mạng nhân dân” – ông Phương nói.

Vụ tai nạn giữa xe container với xe gắn máy trên quốc lộ 1A đoạn qua TP.Đông Hà khiến một phụ nữ tử vong, bỏ lại 3 con nhỏ thơ dại xảy ra hồi tháng 6.2018 khiến nhiều người ám ảnh. Ảnh: Ngọc Vũ

Ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, Quốc lộ 1A đoạn qua TP.Đông Hà hiện chưa có đường tránh, lưu lượng xe qua trung tâm thành phố rất lớn, đặc biệt là các xe tải nặng, xe container vào giờ cao điểm, gây ách tắc và mất an toàn giao thông, là nguyên nhân khiến tai nạn giao thông tăng cao, gây bức xúc trong nhân dân.

Vụ tai nạn vào tháng 6.2018 giữa xe container va quẹt với xe máy đi cùng chiều trên quốc lộ 1A đoạn qua TP.Đông Hà khiến một người phụ nữ tử vong, bỏ lại ba đứa con thơ dại đến nay vẫn còn ám ảnh người chứng kiến.

Hay tháng 8.2018, khi đang di chuyển trên quốc lộ 1A đoạn qua TP.Đông Hà, 3 thanh niên đi trên 2 xe máy bất ngờ gặp xe tải nặng quay đầu, không kịp trở tay đã tông trúng. Cú va chạm mạnh khiến 2 thanh niên tử vong tại chổ, người còn lại bị thương nặng.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, tỉnh Quảng Trị có khoảng 421.000 phương tiện cơ giới đường bộ nhưng năm 2018 tổng số người tử vong do tai nạn giao thông là 119 người, bình quân 28,2 người chết/100.000 phương tiện, gấp đôi trung bình cả nước; số người chết do tai nạn giao thông đường bộ là 19 người/100.000 dân, trong khi bình quân cả nước là 8,4 người/100.000 dân.

Số phương tiện tai nạn giao thông chủ yếu do phương tiện ngoại tỉnh gây ra, chủ yếu trên quốc lộ 1A, trong đó có địa bàn TP.Đông Hà. Vì vậy, việc xây dựng tuyến đường tránh phía Đông, TP.Đông Hà là hết sức cấp thiết, nhằm giảm tai nạn giao thông.

Cánh đồng đi qua huyện Gio Linh là nơi xây dựng 13km đường tránh còn lại nhưng chưa có vốn. Ảnh: Ngọc Vũ

Trước những bức xúc, kiến nghị của nhân dân, ngày 16.7.2018, Bộ GTVT đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án bố trí 245 tỷ đồng vốn Trái phiếu Chính phủ (TPCP) tiếp tục còn dư của các dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên hỗ trợ tỉnh Quảng Trị hoàn thành dự án đường tránh phía Đông, TP.Đông Hà nhưng đến nay vẫn chưa được bố trí vốn.

Chưa có vốn hoàn thành đường tránh thành phố, người dân Quảng Trị lại phải tiếp tục sống trong lo sợ tai nạn giao thông xảy ra, đặc biệt tại nhiều điểm đen trên tuyến quốc lộ 1A như Ngã tư Sòng, Vòng xoay chợ Đông Hà, nút giao Lý Thường Kiệt với quốc lộ 1A…