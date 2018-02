Rét 0 độ C ở Sơn La: Báo Dân Việt tặng ủng cho học sinh vùng cao

(Dân Việt) Những món quà tưởng chừng rất giản dị nhưng lại có ý nghĩa thiết thực, làm ấm lòng hàng trăm học sinh mầm non, tiểu học ở Háng Đồng (Bắc Yên, Sơn La) trong những ngày cuối đông giá lạnh, nhiệt độ có lúc xuống tới 0 độ C.

Clip: Tuệ Linh - Bảo Yến

Đường đi của đoàn từ thiện gặp nhiều khó khăn trong điều kiện thời thiết khắc nghiệt.

Sẻ chia gian khó với học sinh miền núi, trong 2 ngày mùng 2 và mùng 3.2, Báo Nông thôn Ngày nay/Báo điện tử Dân Việt đã phối hợp với phòng khám Nha khoa Sài Gòn H.N tổ chức chương trình “Đông ấm vùng cao” tại xã Háng Đồng (huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La).

Đặt chân đến vùng đất khó Háng Đồng khi mặt trời đã xuống núi, cảm nhận đầu tiên của các thành viên trong đoàn từ thiện là cái lạnh thấu xương. Ở Háng Đồng những ngày này, nhiệt độ giảm sâu, dao động từ 1- 5 độ C, nhiều lúc xuống tới 0 độ C.

Nằm ở độ cao chừng 1.400m so với mực nước biển nên Háng Đồng rét buốt hơn nhiều so với các địa phương khác của Bắc Yên, nhất là vào sáng sớm và đêm khuya. Cũng chính bởi khí hậu khắc nghiệt, giao thông đi lại khó khăn nên Háng Đồng được xem là xã đặc biệt khó khăn của huyện nghèo Bắc Yên. Đời sống đồng bào dân tộc Mông nơi đây còn nhiều khó khăn, thiếu thốn...

Ông Trường Cao Luận – Giám đốc Phòng khám Nha khoa Sài Gòn – Hà Nội, không nén nổi xúc động khi tận mắt chứng kiến bàn chân của nhiều em học sinh đang nứt nẻ, rớm máu vì giá rét.

Được báo trước nên ngay từ sáng sớm, gần 200 học sinh bán trú trường Tiểu học Háng Đồng đã có mặt đông đủ trước sân dãy phòng học tạm của nhà trường. Tiếng nói, tiếng cười đùa hồn nhiên của các em xua đi cái giá lạnh nơi miền sơn cước này.

Các em nhanh chóng xếp thành từng hàng dọc ngay ngắn, háo hức chờ đợi giây phút được nhận quà của đoàn từ thiện. Bầu không khí tại sân trường ấm dần lên khi hơn 10 thành viên trong đoàn từ thiện bắt đầu phát ủng cho học sinh. Các thầy, cô giáo trường tiểu học Háng Đồng cùng lãnh đạo xã cũng nhiệt tình tham gia, tận tay đi ủng cho các em học sinh.

Những đôi chân trần run rẩy, tím tái của lớp lớp các em học sinh tiểu học nhanh chóng được bao bọc bởi những đôi giày thấm đượm nghĩa tình.

Ông Trường Cao Luận – Giám đốc Nha khoa Sài GònH.N, không nén nổi xúc động, thương cảm khi tận mắt chứng kiến bàn chân của nhiều em học sinh đang nứt nẻ, rớm máu vì giá rét. “Từng đi làm từ thiện ở nhiều nơi, nhưng có lẽ đây là lần đầu tôi chứng kiến cảnh tượng đáng thương thế này. Các cháu học sinh vùng cao thiếu thốn nhiều thứ quá. Mặt mũi các cháu tím tái, chân tay nứt nẻ, co ro, run rẩy vì rét buốt khiến ai thấy cũng phải chạnh lòng. Tôi cảm thấy mình có lỗi vì không đến với các cháu sớm hơn...”, ông Luận chia sẻ.

Nhiều cháu học sinh phấn khởi khi nhận được ủng từ đoàn từ thiện

Được các thành viên trong Đoàn từ thiện cùng lãnh đạo xã và thầy, cô giáo đi ủng cho, các cháu học sinh, cháu nào, cháu nấy cũng vui mừng, phấn khởi quên đi cả cái giá rét. Chỉ đơn giản mấy tiếng “Cháu cám ơn bác, cháu cảm ơn cô” của các cháu học sinh dân tộc Mông, cũng đủ làm vơi đi sự mệt mỏi của các thành viên trong đoàn từ thiện sau một chặng đường gian nan, vất vả...

Chị Tống Hương - Ban Bạn đọc Báo Nông thôn Ngày nay nhẹ nhàng đi ủng cho các cháu học sinh

Em Thào Thị Xú, học sinh lớp 5A, trường Tiểu học Háng Đồng, xúc động nói: "Được các cô, các chú tặng quà, cháu vui lắm. Cháu ở bản Trống Tra, xã Háng Đồng. Nhà cháu nghèo lắm. Bố mẹ cháu rất thương cháu, muốn mua cho cháu đôi giầy để đi cho đỡ lạnh nhưng không có tiền. Cháu biết đi dép lê trong thời tiết lạnh giá thế này không đảm bảo sức khỏe nhưng cũng phải cố gắng ạ. Hôm nay được các cô, các chú cho ủng lại tự tay đi cho, cháu rất biết ơn. Cháu sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này trở thành người có ích cho xã hội...".

Ông Vương Hồng Hải – Bí thư Đảng ủy xã Háng Đồng, phấn khởi nói: "Thay mặt lãnh đạo xã, ban giám hiệu các trường học và học sinh xã nhà, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn Báo Nông thôn Ngày nay/ Điện tử Dân Việt, Nha khoa Sài Gòn H.N đã không quản ngại xa xôi, vất vả, lặn lội từ Hà Nội lên thực hiện chương trình “Đông ấm vùng cao” tặng quà cho nhà trường và các cháu học sinh. Chương trình thật sự rất ý nghĩa, góp phần sẻ bớt khó khăn với các nhà trường, làm ấm lòng học sinh vùng cao...".

"Những đôi ủng không chỉ góp phần giữ ấm cho đôi bàn chân của học sinh trong mùa đông lạnh giá này mà còn giúp các cháu đi lại dễ dàng hơn trên những con đường mòn đầy bùn đất trơn trượt..." ông Hải nhấn mạnh thêm.

Sau khi tặng máy lọc nước thông minh cho các trường Trung học cơ sở, Tiểu học và Mầm non Háng Đồng; tặng ủng, vở viết, bàn chải, kem đánh răng... cho học sinh tiểu học, mầm non ở điểm trung tâm xã, đoàn từ thiện lại tiếp tục cuộc hành trình cuốc bộ vào Làng Sáng để trao tặng quần áo ấm, ủng cho học sinh tiểu học, mầm non ở bản khó khăn này.