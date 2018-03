Sốc: Đầu năm đi đập phá hàng loạt ngôi mộ "để cho vui"

(Dân Việt) Hàng chục ngôi mộ ở nghĩa trang Tiểu khu 1, xã Chiềng Ngần (TP Sơn La - Sơn La) bị đập phá nghiêm trọng, gây hoang mang và bức xúc trong dư luận.

Clip: Cận cảnh vụ phá nghĩa trang tại xã Chiềng Ngần - T.P Sơn La

43 ngôi mộ bị đập phá

Theo thông tin từ UBND TP Sơn La, ngày 24.2.2018 (tức mừng 9 Tết Mậu Tuất) một số bà con nhân dân ở Tiểu khu I (xã Chiềng Ngần, Tp Sơn La, Sơn La) phát hiện một số ngôi mộ tại nghĩa trang của tiểu khu có dấu hiệu bị đập phá. Người dân đã báo cáo lên chính quyền xã Chiềng Ngần và công an thành phố Sơn La.

Phóng viên NTNN/Dân Việt đã có mặt tại hiện trường và trao đổi với một số người dân sống tại tiểu khu, thường xuyên lên chăn bò gần khu vực nghĩa trang bị đập phá.

Bà Lò Thị Hở (tiểu khu I, xã Chiềng Ngần, TP Sơn La) cho biết: "Người đầu tiên phát hiện các ngôi mộ bị đập phá là bà Hoàng Thị Sộng. Bà Sộng kể với tôi rằng, hôm đó bà ấy lên chăn dê ở gần nghĩa trang thì phát hiện đồ thờ cúng ở các ngôi mộ bị rơi vãi ra ngoài và một số đồ bị đập vỡ. Thấy vậy, bà Sộng liền thông báo cho mọi người ở tiểu khu đến xem. Sau đó, nhiều cán bộ xã và công an đã đến kiểm tra".

Vẫn chưa hết bàng về sự việc trên, bà Sa Thị Thế - trú tại tổ 3, phường Quyết Thắng, TP Sơn La, vừa run vừa nói: "Ngôi mộ của bố, mẹ và đứa em tôi bị đập phá nặng nề nhất. Tôi và bà con ở đây rất bức xúc, tủi thân và hoang mang quá"

Ngay khi nhận được tin báo của người dân, UBND thành phố Sơn La đã thành lập tổ công tác trực tiếp xuống nắm bắt tình hình. Theo đó, có 43 ngôi mộ bị đập phá; trong đó có 36 bát hương, 25 lọ hoa, 12 ấm sứ, 60 chén sứ, 3 đĩa sứ, 1 bình hồ lô, 7 viên gạch, 8 hoa văn trang trí đắp bằng xi măng, 2 mái nhà mồ của 2 ngôi mộ bị rạn nứt.

Bát hương, đồ thờ cúng bị đập phá

Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Sơn La đã nhanh chóng khám nghiệm hiện trường và xác minh thủ phạm. Đến ngày 27.2.2018, công an thành phố Sơn La đã bước đầu xác minh được một đối tượng nghi vấn là Cà Văn Lâm (sinh ngày 26.08.2001), thường trú tại bản Co Pục (xã Chiềng Ngần, TP Sơn La, Sơn La).

"Đập cho vui"

Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, chiều tối ngày 23.2.2018, Lâm đã đi bộ đến nghĩa trang tiểu khu I (xã Chiềng Ngần). Tại đây Lâm đã nhặt được một chiếc xẻng, rồi dùng xẻng đập phá các bắt hương, lọ hoa, đĩa, chén…

Sau khi đập phá được khoảng 10 ngôi mộ thì lưỡi xẻng tuột cán. Lâm tiếp tục dùng cán xẻng đập nát thêm 3 ngôi mộ nữa rồi vứt cán xẻng lại và ra về. Theo cơ quan công an, Lâm khai rằng, lý do đập phá ngôi mộ là “đập cho vui”.

Theo hồ sơ của cơ quan công an: Dụng cụ của đối tượng Lâm sử dụng là một chiếc xẻng cán bằng gỗ, cán dài 86 cm, đường kính 3 cm; chuôi dài 8 cm, lưỡi xẻng bằng sắt dài 26 cm, rộng 24 cm. Khi tiến hành cho đối tượng nhận dạng, Lâm đã nhận được một đoạn gỗ là công cụ Lâm sử dụng đúng là đoạn gỗ tại hiện trường.

Nhiều bát hương và đồ thờ bị đập phá tan tành

Làm việc với gia đình Lâm và chính quyền địa phương nơi Lâm cư trú, cơ quan chức năng xác nhận Cà Văn Lâm có Giấy chứng nhận khuyết tật của UBND xã Chiềng Ngần, thành phố Sơn La xác nhận dạng khuyết tật: Thần kinh, tâm thần và hiện đang được hưởng chế độ giúp đỡ đối với người khuyết tật của xã.

Được biết, trong sinh hoạt hàng ngày, Lâm có khả năng nhận thức thấp, ít giao tiếp, đôi khi không nhận thức được hành vi của bản thân.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý.