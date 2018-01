Sốc: Tại cây xăng, phát hiện bồn chứa 7000 lít xăng có 150 lít nước

(Dân Việt) Sau khi đổ xăng ở cửa hàng xăng dầu trên địa bàn huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, hàng loạt mô tô của khách hàng đã bị chết máy, phải dắt bộ.

Ngày 17.1, ông Dương Mạnh Tường - Chi cục trưởng Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Quảng Trị (thuộc Sở Khoa học - Công nghệ Quảng Trị) cho biết, sau khi nhận được thông tin nhiều xe mô tô chết máy sau khi đổ xăng tại cây xăng dầu số 7, đơn vị đã phối hợp với UBND huyện Cam Lộ, Công an huyện Cam Lộ, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị vào cuộc tìm hiểu.

Khách hàng vẫn chưa nhận được lời xin lỗi hay thông báo đền bù sau sự cố. Ảnh Ngọc Vũ.

Theo đó, cơ quan chức năng đã tiến hành rút xăng từ bồn chứa lên và bỏ vào chai thì phát hiện có hai lớp, xăng ở trên và nước ở dưới với hai màu khác nhau.

Cơ quan chức năng còn phát hiện phần đáy bồn chứa xăng có khoảng 150 lít nước. Tại thời điểm kiểm tra, bồn chứa xăng có khoảng 7.000 lít xăng.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản yêu cầu cửa hàng xăng dầu số 7 dừng kinh doanh, nhanh chóng khắc phục bằng cách rút hết xăng trong bồn để khắc phục sửa lại bồn chứa. Khi cơ quan chức năng kiểm tra đảm bảo thì mới được tiếp tục kinh doanh.

Nguyên nhân của việc bồn chứa xăng có đến 150 lít nước đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Cây xăng số 7 đang tạm thời đóng cửa sau sự cố bị phát hiện có 150 lít nước trong bồn chứa xăng. Ảnh Ngọc Vũ.

Sáng cùng ngày, PV Dân Việt đã nhiều lần gọi điện cho bà Hoàng Thị Hoa - Giám đốc Công ty xăng dầu Quảng Trị để tìm hiểu nguyên nhân cũng như hướng xử lý thiệt hại cho người tiêu dùng, nhưng bà Hoa chưa nghe máy.

Trước đó, chiều ngày 16.1, sau khi đổ xăng tại cây xăng số 7 nói trên, nhiều chiếc xe mô tô của người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã chết máy, phải dắt bộ.