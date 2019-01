Tai nạn kinh hoàng ở Long An: Ai phải bồi thường cho các nạn nhân?

(Dân Việt) Luật sư đã nêu quan điểm pháp lý và trách nhiệm bồi thường trong vụ tai nạn kinh hoàng làm 4 người chết và nhiều người bị thương ở Long An.

Liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra chiều 2.1 tại Long An làm 4 người chết, 18 người bị thương, Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ tài xế Phạm Thành Hiếu (32 tuổi, ở huyện Bến Lức) để điều tra. Sáng qua (3.1), Hiếu được làm xét nghiệm máu. Kết quả 2 lần kiểm tra cho thấy Hiếu dương tính với heroin, âm tính với các loại ma túy tổng hợp khác. Hiện trường vụ việc. Ảnh: IT Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) đã cho biết, hiện nay, tai nạn giao thông do không tuân thủ Luật GTĐB ở nước ta diễn ra hàng ngày, hàng giờ để lại những hậu quả hết sức nặng nề trước mắt và lâu dài. Tin liên quan Điều bất thường ở quy định công nhận văn bằng nước ngoài của Bộ GDĐT Tai nạn giao thông là một trong những nguyên nhân gây tử vong nhiều nhất trong xã hội. Nguyên nhân dẫn tới các tai nạn giao thông do chủ quan và khách quan. Nhưng đa phần nguyên nhân chính vẫn là do ý thức chấp hành luật GTĐB còn kém, coi thường tính mạng bản thân và người khác, chưa có ý thức bảo vệ tài sản cá nhân và xã hội nói chung. Vụ tai nạn thảm khốc giữa xe ôtô container tông hàng loạt xe máy dừng đèn đỏ đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản. Theo thông tin ban đầu đã có 4 người tử vong, gần 20 người bị thương, 21 xe máy biến dạng hư hỏng nặng. Đối tượng Hiếu tại cơ quan công an. Xét hành vi của lái xe thấy đã có lỗi vi phạm các quy định của Luật giao thông đường bộ 2008 đó là: Vi phạm Khoản 5, Điều 4 Luật GTĐB: Người tham gia giao thông phải có ý thức tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành quy tắc giao thông, giữ gìn an toàn cho mình và cho người khác. Chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc bảo đảm an toàn của phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Tin liên quan Vụ tai nạn thảm khốc ở Long An: Xe container có bị mất phanh không? Hành vi của tài xế khi điều khiển xe ô tô Contener trong khi sử dụng chất ma túy, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản đã cấu thành tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Tội phạm và hình phạt được quy định tại Khoản 3 Điều 260 BLHS 2015, mức xử phạt lên đến 15 năm tù. Đối với hành vi lái xe Contener sử dụng ma túy sẽ bị xử phạt theo Điều 21, Nghị định 167 ngày 12.11.2013 với mức phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Về trách nhiệm bồi thường, luật sư Thơm cho biết, căn cứ Điều 601, Bộ luật Dân sự 2015 quy định bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra: “chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra; nếu chủ sở hữu đã giao cho người khác chiếm hữu, sử dụng thì người này phải bồi thường, trừ trường hợp có thỏa thuận khác”. Như vậy, theo quy định của pháp luật dân sự thì việc xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại này không phụ thuộc vào việc chủ xe có mặt trên xe hay không mà dựa vào việc ai là người đang chiếm hữu, sử dụng chiếc xe đó. Nếu người gây tai nạn là người được thuê lái xe thì không phải là người chiếm hữu, sử dụng chiếc xe, mà chủ xe mới là người chiếm hữu, sử dụng. Do đó, chủ xe là người bồi thường thiệt hại cho người bị tai nạn. Chủ phương tiện có thể khởi kiện lái xe để giải quyết đòi lại số tiền đó ở vụ kiện dân sự khác, nếu có yêu cầu. Trường hợp không khởi kiện thì hai bên thỏa thuận về số tiền bồi thường. Nguyên tắc là xét trên cơ sở chủ phương tiện, là người có điều kiện để để bồi thường. Điều 260. Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ 1. Người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm: a) Làm chết người b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương có thể 61% trở lên c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 2 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121% d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm: a) Không có giấy phép lái xe theo quy định; b) Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định, có sử dụng chất ma túy hoặc chất kích thích mạnh khác c) Bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn d) Không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển

Tag: tai nạn thảm khốc tại Long An, công an tỉnh Long An, tài xế container, 4 người chết, dừng đèn đỏ, xe mất phanh, phanh khí nén, sử dụng ma túy khi lái xe, dương tính với ma túy