Tại sao đối tượng hành hung 2 bác sĩ ở Yên Bái chưa bị khởi tố?

(Dân Việt) Luật sư cho rằng, đối tượng đánh bác sỹ chưa khởi tố có thể là do đang chờ kết quả giám định từ phía cơ quan chức năng.

Như Dân Việt đã thông tin, sáng 20.2 (tức mùng 5 Tết), Lê Hồng Nam (34 tuổi, trú tại TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai) đưa vợ mang thai vào Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái. Trong quá trình vợ sinh, Nam trèo lên cửa sổ phòng mổ để quay phim, chụp ảnh. Khi bị nữ hộ sinh nhắc nhở, Nam đã phản ứng gay gắt, chửi bới và dọa đánh.

Tại cửa phòng mổ, Nam và 10 người sau đó dùng đèn pin hành hung, đánh vào đầu hai bác sĩ Phạm Hải Ninh (khoa gây mê hồi sức) và bác sĩ Hoàng Đức Trung (khoa sản),vừa thực hiện ca mổ cho vợ anh ta.

Hành vi này khiến một bác sĩ bị vết thương bầm dập; bác sĩ còn lại rách da đầu, có vết thương ở mặt, đuôi mắt, phải khâu 20 mũi. Sau khi sự việc xảy ra, Nam đã bỏ đi khỏi nơi cư trú.

Bệnh viện nơi xảy ra sự việc. Ảnh: IT

Ngày 23.2, Công an TP Yên Bái đã phát đi thông báo truy tìm Lê Hồng Nam về hành vi cố ý gây thương tích.

Liên quan đến sự việc này, trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Trần Tuấn Anh (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, vụ việc này hoàn toàn có thể khởi tố nếu thương tích của các bác sĩ từ 11% trở lên hoặc dưới 11% (thuộc trường hợp dùng hung khí nguy hiểm, có tính chất côn đồ; đối với người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân).

Nếu thương tích của bác sĩ từ 11% trở lên hoặc dưới 11%, Nam và những người liên quan có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 134 Bộ Luật hình sự năm 2015 về tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác.

Mức phạt từ cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc từ 6 tháng đến 3 năm. Trường hợp gây thương tích, tổn hại sức khỏe 31- 60%, người phạm tội bị phạt tù 4-7 năm. Tuy nhiên, để có căn cứ xử lý, bị hại cần có đơn yêu cầu xử lý và buộc phải có kết quả giám định thương tật.

Ông Dương Văn Tiến, Phó chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái thăm hỏi động viên bác sĩ bị hành hung. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Yên Bái.

Nói về việc, thời gian gần đây trên cả nước xảy ra rất nhiều vụ hành hung bác sĩ, luật sư Trần Tuấn Anh cho biết, thời gian tới có thể bổ sung các quy định của pháp luật để bảo vệ các nhân viên y tế.

“Thực tế thì hoạt động của bác sĩ là hoạt động công vụ nhưng khi bị hành hung, trong luật, thủ phạm lại không bị xem là chống người thi hành công vụ. Việc xử lý cũng giống như những người bình thường khác.

Tôi kiến nghị, đưa hành vi hành hung bác sĩ là hành vi chống người thi hành công vụ để bác sĩ được hoạt động an toàn hơn”, luật sư Tuấn Anh nêu ý kiến.

Ngoài ra, luật sư Tuấn Anh cũng cho biết thêm, bệnh viện là một môi trường làm việc khá phức tạp khi hàng ngày có nhiều người ra vào. Nhưng thực tế, đội ngủ bảo vệ lại khá yếu và mỏng, trang bị dụng cụ cũng không nhiều.

“Hiện nay, nhiều bệnh viện đang sử dụng những người lớn tuổi, người về hưu về làm việc. Chính vì thế, tôi cho rằng, đối với đội ngủ bảo vệ, các bệnh viện cũng nên tuyển chọn kỹ hơn, và đào tạo về nghiệp vụ trước khi đi vào làm việc”, luật sư Tuấn Anh nói.

Theo thông tin mới nhất, ngày 26.2 Công an TP Yên Bái đã ra quyết định khởi tố vụ án Cố ý gây thương tích xảy ra tại bệnh viện Sản nhi. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để ra quyết định khởi tố bị can và truy nã đối tượng Nam nhằm xử lý theo quy định pháp luật.

Ngày 21.2, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) gửi công văn đề nghị Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái chỉ đạo Bệnh viện Sản Nhi phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, truy cứu trách nhiệm với người đã hành hung bác sĩ. Bệnh viện cũng phải tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự...

Điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định như sau: - Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của nguời khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% thuộc một trường hợp nhất định thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. - Phạm tội trong thời gian đang bị tạm giữ, tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc; - Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% thì bị phạt tù từ 04 năm đến 07 năm. - Phạm tội gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% nhưng thuộc một số trường hợp thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm. - Phạm tội gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên nếu không thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 6 Điều này hoặc dẫn đến chết người thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm.