Tết Mậu Tuất: Năm 2018 thuộc mệnh gì, là năm con gì?

(Dân Việt) Trước thềm năm mới 2018, nhiều bạn đọc boăn khoăn là năm mới thuộc can chi gì và thuộc mệnh nào?

Tại Việt Nam nói riêng và các nước Á Đông nói chung, tên của năm được xác định dựa vào Can Chi. 10 Can là Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý. 12 Chi là 12 con giáp, cụ thể là Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Khi ghép 10 can và 12 Chi lại với nhau được 60 tổ hợp.

Ảnh minh họa. Nguồn IT

Năm 2018 âm lịch được tính từ ngày 16.02.2018 đến 04.02.2019 theo dương lịch. Theo bảng tra Can chi - Mệnh, năm 2018 là năm Mậu Tuất (Tiến Sơn Chi Cầu - Chó vào núi). Theo quan điểm truyền thống xưa nay, Tuất (con chó) là con vật trung thành, thẳng thắn, trọng tình trọng nghĩa. Mặc dù đứng gần cuối cùng trong hàng 12 con giáp nhưng con chó rất được coi trọng.

Ảnh minh họa. Nguồn IT

Mệnh của năm 2018 là Bình Địa Mộc. Bình Địa Mộc gặp mưa thì tốt, không ưa chốn khắc nghiệt có tuyết sương, lớn lên thành cây gỗ tươi tốt, dùng để dựng nhà. Mệnh Bình Địa Mộc ưa nóng, hợp mùa xuân mùa hạ.

Cha mẹ sinh con vào năm Mậu Tuất 2018 thì đứa trẻ có thể mang một số tính cách theo can chi của năm này và bản mệnh Bình Địa Mộc.

Theo đó, người Bình Địa Mộc có tính cách ôn hòa, hướng nội, thích được người khác khen ngợi mình, thời trẻ dễ bị tán tài, thường là người khéo léo và có nhiều tài lẻ.

*Thông tin mang tính chất tham khảo.