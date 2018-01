Truy nã “Vũ nhôm”: Xem xét tình tiết tăng nặng ra sao?

(Dân Việt) Dù có bị truy nã quốc tế, nhưng nếu ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) ra đầu thú, luật sư cho rằng quy định pháp luật mới vẫn có quy định cho trường hợp này.

Những ngày qua trên mạng xã hội, xuất hiện một số thông tin ông Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ “nhôm”) bị giữ ở Singapore. Tuy nhiên, trao đổi với Dân Việt chiều qua (2.1) Thiếu tướng Lương Quang Tam - Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết chưa nhận được thông tin Vũ "nhôm" ở Singapore.

Trước đó, ngày 21.12, Thiếu tướng Lý Anh Dũng, Phó Thủ trưởng thường trực Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công An đã ký quyết định truy nã đối với Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ “nhôm”).

Phan Văn Anh Vũ bị khởi tố bị can do đã có hành vi: Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước, phạm vào điều 263 Bộ luật Hình sự.

“Sau khi xác định bị can không có mặt tại nơi cư trú ở số 82 Trần Quốc Toản, phường Hải Châu 1 (Hải Châu, TP. Đà Nẵng) và không biết bị can đang ở đâu, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định truy nã đối với Phan Văn Anh Vũ” - văn bản truy nã nêu rõ.

Ông Phan Văn Anh Vũ đang bị Bộ Công an phát lệnh truy nã. Ảnh IT.

Trao đổi với Dân Việt, luật sư Trần Tuấn Anh – Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng theo quy định tại điểm p, khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015 (có hiệu lực từ ngày 1.1.2018) thì việc bỏ trốn đến mức phải truy nã là một trong những tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Cụ thể, Điều 52. Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định:

1. Chỉ các tình tiết sau đây mới là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự:

a) Phạm tội có tổ chức;

b) Phạm tội có tính chất chuyên nghiệp;

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội;

d) Phạm tội có tính chất côn đồ;

đ) Phạm tội vì động cơ đê hèn;

e) Cố tình thực hiện tội phạm đến cùng;

g) Phạm tội 2 lần trở lên;

h) Tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm;

i) Phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ có thai, người đủ 70 tuổi trở lên;

k) Phạm tội đối với người ở trong tình trạng không thể tự vệ được, người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng, người bị hạn chế khả năng nhận thức hoặc người lệ thuộc mình về mặt vật chất, tinh thần, công tác hoặc các mặt khác;

l) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, thiên tai, dịch bệnh hoặc những khó khăn đặc biệt khác của xã hội để phạm tội;

m) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, tàn ác để phạm tội;

n) Dùng thủ đoạn, phương tiện có khả năng gây nguy hại cho nhiều người để phạm tội;

o) Xúi giục người dưới 18 tuổi phạm tội;

p) Có hành động xảo quyệt hoặc hung hãn nhằm trốn tránh hoặc che giấu tội phạm.

“Ở đây, việc ông Vũ “nhôm” bỏ trốn dẫn đến phải phát lệnh truy nã (bao gồm cả truy nã trong nước hoặc truy nã quốc tế) đã có dấu hiệu của việc có hành động xảo quyệt nhằm trốn tránh tội phạm” – luật sư Tuấn Anh cho biết.

Tuy nhiên, sau khi bị khởi tố và truy nã, trong trường hợp ông Vũ “nhôm” ra đầu thú thì vẫn có thể được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 2, Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Luật sư Tuấn Anh cho hay: “Đây được xem là sự khoan hồng của pháp luật hình sự Việt Nam đối với những người đã nhận thức được hành vi phạm tội do mình gây ra”.

Luật sư cho rằng nếu ông Phan Văn Anh Vũ ra đầu thú, vẫn sẽ được hưởng lượng khoan hồng. Ảnh IT

Ngoài ra, sau khi đầu thú, việc thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, việc tự nguyện khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của mình gây ra hay việc “Người phạm tội tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm hoặc trong quá trình giải quyết vụ án”; “Người phạm tội đã lập công chuộc tội”; “Người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác” hoặc “Người phạm tội là người có công với cách mạng hoặc là cha, mẹ, vợ, chồng, con của liệt sĩ” cũng sẽ là các tình tiết giảm nhẹ có thể được các cơ quan tố tụng xem xét trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử và sẽ là những tình tiết rất quan trọng trong việc áp dụng hình phạt đối với người phạm tội.

Trước khi bị khởi tố bị can, Phan Văn Anh Vũ từng giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nova Bắc Nam 79 (nay là Công ty CP đầu tư và phát triển Chấn Phong).

Cơ quan An ninh điều tra cũng thông tin, nếu ai bắt được người bị truy nã, yêu cầu báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) ở số 40 Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, số điện thoại: 06923.42431; 06923.43481.