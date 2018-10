TT-Huế: Chủ tịch xã bỏ ra nước ngoài tiếp tục bị doanh nghiệp “tố”

Trước đó, vào khoảng 22h ngày 14.10.2017, tại một trang trại nuôi tôm ở thôn Hải Thế (xã Phong Hải), anh H.Q.T (trú thôn Hải Thành, xã Phong Hải) cùng một số nam thanh niên đang ngủ thì ông Khánh tìm đến. Tại đây, ông Khánh dùng tay đánh liên tiếp vào người anh T. Toàn bộ hành vi của ông Khánh bị camera an ninh ghi lại. Làm việc với PV, ông Khánh nói vợ anh T là cháu của vợ ông (ông Khánh và vợ đã ly hôn nhưng sống chung với nhau) nhưng anh T lại có quan hệ tình cảm với vợ ông. Tối 14.10.2017, sau khi phát hiện tin nhắn tình cảm anh T nhắn cho vợ mình, ông Khánh tìm đến trại tôm, do nóng nảy nên gây ra sự việc. Trước khi xảy ra vụ ông Khánh đánh dân vì ghen, ông này bị đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy Thừa Thiên- Huế phát hiện có nhiều sai phạm liên quan đến việc bồi thường thiệt hại do sự cố Fomosa. Với hành vi đánh dân cộng với sai phạm trong bồi thường thiệt hại do sự cố Fomosa, ông Khánh bị Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Điền ban hành quyết định kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng. Sau một thời gian bị kỷ luật, ông Khánh có đơn gửi Thường vụ Huyện ủy Phong Điền xin thôi chức Chủ tịch UBND xã Phong Hải và được chấp thuận. Ông Nguyễn Đại Vui - Bí thư Huyện ủy Phong Điền cho biết, việc ông Khánh viết đơn xin thôi chức ngoài do những sai phạm trong quá trình công tác còn liên quan đến vấn đề năng lực của cán bộ này. Cụ thể, sau một thời gian làm Chủ tịch UBND xã, ông Khánh nhận thấy mình không đủ năng lực đảm nhiệm chức vụ. Theo lãnh đạo UBND huyện Phong Điền, trong lúc lực lượng thanh tra đang vào cuộc làm rõ những sai phạm tại xã Phong Hải thì ông Khánh sau khi xin thôi chức đã bất ngờ bỏ việc đi sang Australia không báo cáo với cơ quan, tổ chức. UBND huyện Phong Điền đã hướng dẫn cho chính quyền xã Phong Hải thành lập hội đồng để kiểm kê, xác minh tài sản, hồ sơ tài liệu tại phòng làm việc của ông Khánh.