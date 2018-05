TT-Huế: Nghi vấn gian dối trong chấm thầu dự án tiền tỷ

(Dân Việt) Doanh nghiệp tham gia đấu thầu dự án tiền tỷ đang nghi ngờ có sự gian dối trong chấm thầu của Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Thừa Thiên- Huế.

Ngày 23.4, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông (BQLDAĐTXDCTGT) Thừa Thiên- Huế tổ chức mở thầu Gói thầu số 5: TTH:1-XL:1: Toàn bộ phần xây lắp đường Trạch Hữu- Đông Lái, thuộc dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (dự án LRAMP) Thừa Thiên- Huế.

Công trình có tổng mức đầu tư hơn 3,8 tỷ đồng, do BQLDAĐTXDCTGT Thừa Thiên - Huế làm đại diện tổ chức đấu thầu và Ban quản lý dự án 6 (Bộ GTVT) làm đại diện quản lý dự án.

Trụ sở BQLDAĐTXDCTGT Thừa Thiên - Huế. Ảnh: Trần Hòe.

Theo biên bản mở thầu, có 6 nhà thầu mua hồ sơ mời thầu, trong đó có 4 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu đúng quy định, gồm: Công ty TNHH Trường Thịnh (Công ty Trường Thịnh), Công ty TNHH một thành viên Xây dựng và thương mại đô thị An Nhiên (Công ty An Nhiên), Doanh nghiệp tư nhân Cường Hương và Công ty TNHH một thành viên Trường Tiến.

Kết quả mở thầu, nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất là Công ty Trường Thịnh với giá dự thầu là 2.997.609.000 đồng, tiếp theo là Công ty An Nhiên với giá dự thầu là 3.141.639.000 đồng.

Đến ngày 4.5, BQLDAĐTXDCTGT Thừa Thiên- Huế ban hành Quyết định số 366/QĐ-QLDAGT về việc phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu nói trên. Theo đó, danh sách nhà thầu được xem xét gồm Công ty Trường Thịnh và Công ty An Nhiên.

Tuy nhiên, tại quyết định trên, Công ty An Nhiên bất ngờ được xếp hạng thứ 1 với đánh giá hồ sơ dự thầu là 2.994.670.000 đồng. Công ty TNHH Trường Thịnh được xếp hạng thứ 2 với đánh giá hồ sơ dự thầu là 2.997.698.000 đồng.

Đến ngày 9.5, BQLDAĐTXDCTGT Thừa Thiên- Huế ban hành thông báo về kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trên. Theo đó, đơn vị trúng thầu là Công ty An Nhiên với giá là 2.994.670.000 đồng, Công ty Trường Thịnh không được chọn vì xếp vị trí thứ 2.

Theo đại diện Công ty Trường Thịnh, so sánh với biên bản mở thầu, công ty này bỏ thầu thấp hơn Công ty An Nhiên hơn 144 triệu đồng. Thế nhưng, tại quyết định phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu thì không hiểu sao Công ty An Nhiên lại thấp hơn Công ty Trường Thịnh gần 3 triệu đồng(?!).

Đại diện Công ty Trường Thịnh cho rằng, sự chênh lệch giữa giá dự thầu theo đơn dự thầu và giá trúng thầu (tổng cộng 146.969.000 đồng) của nhà thầu Công ty An Nhiên có sự bất thường. Vị đại diện này nghi ngờ đã có sự gian dối của các bộ phận liên quan dẫn đến Công ty Trường Thịnh bị thay đổi vị trí xếp hạng nhà thầu.

Trong văn bản cung cấp thông tin về vụ việc trên cho PV Dân Việt, ông Nguyễn Đăng Trường - Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông Thừa Thiên - Huế cho rằng, sự chênh lệch giữa giá dự thầu theo đơn dự thầu và giá trúng thầu của nhà thầu An Nhiên là kết quả của việc sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch giá bỏ thầu trong hồ sơ dự thầu.

Ông Trường không nêu cụ thể nguyên nhân từ đâu dẫn đến sự chênh lệch số tiền lớn một cách bất thường như trên. Theo ông Trường, vào ngày 26.4, BQLDAĐTXDCTGT tỉnh có công văn gửi Công ty Trường Thịnh và Công ty An Nhiên về việc chỉnh sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch giá bỏ thầu.

Ông Trường cho rằng, đơn vị của ông đã đánh giá hồ sơ dự thầu theo đúng quy định của Luật Đấu thầu và Nghị định 63/2014/NĐCP về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Tuy nhiên, theo đại diện Công ty Trường Thịnh, nếu có sai số trong dự toán chỉ có thể sai số nhỏ, sai số lớn như trường hợp của Công ty An Nhiên là hết sức bất thường. Phía doanh nghiệp này nghi ngờ đã có sự sắp xếp trong việc chấm thầu của Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh để giúp Công ty An Nhiên trúng thầu.