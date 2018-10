Tuyên Quang: "Phớt lờ" chỉ đạo của huyện, UBND xã làm khó người dân

(Dân Việt) UBND huyện Hàm Yên đã có chỉ đạo yêu cầu UBND xã Yên Lâm giải quyết khiếu nại, cấp phép khai thác rừng trồng cho gia đình bà Trần Thị Quế (xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang). Song, xã Yên Lâm vẫn không thực hiện chỉ đạo của huyện.

Đánh người nhằm tranh chấp đất rừng?

Thời gian qua, Báo Dân Việt nhận được thông tin phản ánh của bà Trần Thị Quế (SN 1968), ngụ tại thôn 65, xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Nội dung phản ánh như sau: Năm 2000, gia đình bà làm đơn xin đất trồng rừng tại Khe 3, Đát Lạ Cái, thôn 65, xã Yên Lâm. Khi đó, gia đình bà được Trưởng thôn và các cán bộ xã ký cũng như các hộ giáp ranh công nhận để gia đình bà được trồng rừng tại vị trí nói trên.

Bà Trần Thị Quế (thôn 65, xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang)

Đơn xin đất trồng rừng của gia đình bà Quế từ năm 2000 được các cấp chính quyền địa phương xác nhận

Sau khi được sự đồng ý từ các cấp chính quyền địa phương, gia đình bà đã trồng 7,6ha cây keo lấy gỗ và cây bồ đề. Đến năm 2005, số cây keo và cây bồ đề do gia đình bà trồng phát triển đến đường kính khoảng từ 8 -12cm. Lúc này, 5,4ha rừng của gia đình bà bị ông Trình Ngọc Huynh (SN 1963, khi đó làm trưởng thôn 65, xã Yên Lâm) thuê 3 người ở xã Yên Lâm là ông Lý Văn Dinh (SN 1963), ông Lý Văn Phùng (SN 1964), ông Triệu Chòi Chắn (SN 1960) chặt đốt, phá hoại.

Sự việc chặt, đốt phá 5,4 ha cây keo, Bồ đề của gia đình bà Quế được Chi cục kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang xác nhận tại báo cáo số 404/KL-PC

Gia đình bà Quế đã làm đơn gửi đến các cấp chính quyền để báo cáo, khiếu nại về sự việc. Tuy sự việc được xác nhận là đúng sự thật, nhưng lại không hề có một ban ngành hay cơ quan chức năng nào nhận trách nhiệm giải quyết. "Thấp cổ bé họng" nên gia đình bà đành phải dọn dẹp diện tích rừng bị cháy, trồng lại keo, bồ đề trên diện tích đã cháy và chăm sóc từ đó đến nay.

Văn bản số 655/UBND-NC ngày 29/8/2018 của Chủ tịch UBND huyện Hàm Yên chuyển Công an huyện Hàm Yên giải quyết nội dung của bà Quế nhưng đến nay vẫn không được xử lý cụ thể

Cũng theo phản ánh của bà Quế, do "mâu thuẫn cá nhân" nên ngày 22.5.2010 ông Trình Ngọc Huynh đã đánh ông Phạm Văn Năm (chồng bà) bị thương tích ở mắt bên trái. Tuy nhiên, cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Yên không khởi tố vụ án hình sự do thương tích không xếp loại tổn thương %. Sau đó, vụ việc được xét xử dân sự tại TAND huyện Hàm Yên theo bản án số 08/2011/DSST ngày 4.3.2011.

Do mâu thuẫn nên ông Huynh đã đánh chồng bà Quế nhưng cơ quan CSĐT không khởi tố vụ án hình sự do thương tích không xếp loại tổn thương %

Năm 2014, gia đình bà Quế đã nhiều lần làm đơn đề nghị cấp phép khai thác rừng trồng nhưng đều không được chấp nhận bởi lô đất xảy ra tranh chấp với ông Trình Ngọc Huynh. Ông Huynh tự nhận rằng vào năm 2005, ông Huynh đã trồng keo, bồ đề tại khu vực Khe 3, Đát Lạ Cái để khắc phục lại rừng sau vi phạm hành chính (nhưng không cung cấp được tài liệu chứng minh).

Tuy nhiên, qua căn cứ hồ sơ, tài liệu, ý kiến trình bày, kết quả kiểm tra, xác minh, xác định về tài sản trên diện tích đất 7,6ha thuộc lô 5, khoảnh 86, Bản đồ phân ba loại rừng là của bà Trần Thị Quế chăm sóc, bảo vệ từ năm 2001 đến nay.

Cho đến ngày 25.10.2016, bà Quế nhận công văn số 1417/UBND-NC của Chủ tịch UBND huyện Hàm Yên ký, chỉ đạo hướng dẫn gia đình bà Quế thực hiện khai thác rừng trồng.

Công văn số 1417/UBND-NC của ông Vũ Đình Hưng - Chủ tịch UBND huyện Hàm Yên ký, chỉ đạo hướng dẫn gia đình bà Quế thực hiện khai thác rừng trồng

Công văn yêu cầu bà Quế có trách nhiệm lập đầy đủ thủ tục hồ sơ về việc khai thác rừng trồng tại lô 5-Ic, khoảnh 86, bản đồ phân ba loại rừng theo quyết định số 310/QĐ-CT ngày 26.2.2007 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh quy hoạch phân 3 loại rừng (phòng hộ, đặc dụng, sản xuất) tỉnh Tuyên Quang diện tích là 7,6ha loài cây keo và bồ đề; có trách nhiệm báo với Hạt kiểm lâm huyện Hàm Yên và UBND xã Yên Lâm để được làm thủ tục khai thác lô rừng theo đúng quy định của pháp luật.

Sau khi khai thác xong có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ diện tích 7,6ha tại lô 5-Ic, khoảnh 86 cho UBND xã Yên Lâm quản lý theo quy định; yêu cầu ông Trình Ngọc Huynh phải nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về quản lý bảo vệ và phát triển rừng. Nếu ông Huynh có hành vi vi phạm pháp luật trong việc khai thác lô rừng của bà Quế sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nội dung của công văn 1417/UBND-NC của Chủ tịch UBND huyện Hàm Yên

UBND huyện cũng giao các cơ quan chức năng, Công an huyện Hàm Yên, Hạt Kiểm lâm huyện Hàm Yên, UBND xã Yên Lâm kiểm tra, hướng dẫn, xử lý nghiêm những trường hợp có hành vi vi phạm.

Xã phớt lờ huyện?

Tuy nhiên, khi bà Quế ra UBND xã Yên Lâm để làm thủ tục khai thác thì các lãnh đạo, cán bộ xã lại “chây ì” không thực hiện. Theo các cán bộ xã Yên Lâm, ông Huynh có đơn “đề nghị” nên gia đình bà Quế không được phép khai thác.

Đến ngày 14.3.2017, ông Vũ Đình Hưng - Chủ tịch UBND huyện Hàm Yên tiếp tục kí văn bản số 277/UBND-NC yêu cầu các đơn vị và cá nhân liên quan thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của UBND huyện và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành.

Văn bản số 277/UBND-NC yêu cầu các đơn vị và cá nhân liên quan thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành

Trong văn bản, UBND huyện Hàm Yên yêu cầu Công an huyện Hàm Yên, Hạt Kiểm lâm huyện Hàm Yên, Chủ tịch UBND xã Yên Lâm nghiêm chỉnh chấp hành theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện tại văn bản số 1417/UBND-NC. Yêu cầu Chủ tịch UBND xã Yên Lâm nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, chấn chỉnh ngay việc tiếp nhận, giải quyết kiến nghị, đề nghị của công dân đảm bảo kịp thời, tránh tình trạng đã tiếp nhận đề nghị của công dân nhưng không chỉ đạo giải quyết kịp thời dẫn đến tình trạng đơn thư kéo dài, khiếu nại vượt cấp.

Bà Quế bức xúc, dù UBND huyện Hàm Yên đã có chỉ đạo rõ ràng, thế nhưng các cá nhân và các cơ quan liên quan, đặc biệt là UBND xã Yên Lâm "phớt lờ" chỉ đạo của huyện.

Để tìm hiểu sự việc, ngày 11.9.2018, phóng viên báo Dân Việt đã liên hệ với Hạt kiểm lâm huyện Hàm Yên. Cán bộ kiểm lâm huyện Hàm Yên cho biết, sẽ kiểm tra lại hồ sơ và hẹn sẽ thông tin cụ thể cho phóng viên sau, nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin phản hồi cụ thể.

Phóng viên tiếp tục liên hệ với ông Sầm Văn Dinh, Chủ tịch UBND xã Yên Lâm. Qua điện thoại, phóng viên chỉ nhận được trả lời ngắn gọn của ông Dinh rằng, vụ việc do 2 hộ tranh chấp nhau về số lượng cây keo, bồ đề nên đến giờ vẫn chưa được giải quyết triệt để. Khi phóng viên đề nghị làm việc trực tiếp với ông Dinh tại UBND xã thì ông Dinh cho biết ông đang họp ở huyện và giao cho ông Hiếu – Cán bộ địa chính xã Yên Lâm làm việc với phóng viên.

Trụ sở UBND xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên (tỉnh Tuyên Quang)

Khoảng 16 giờ ngày 11.9.2018, khi phóng viên có mặt tại UBND xã Yên Lâm để liên hệ làm việc theo lịch đã hẹn trước thì không thấy cán bộ địa chính tên Hiếu ở trụ sở UBND xã. Thay vào đó, phóng viên được Phó Chủ tịch xã phụ trách Văn hóa – Xã hội UBND xã Yên Lâm cho biết: “Đồng chí Hiếu về dưới huyện có việc họp, không có mặt ở đây!”.

Phải chăng, các lãnh đạo, cán bộ của UBND xã Yên Lâm trốn tránh không cung cấp thông tin cho báo chí? Tại sao UBND xã Yên Lâm "phớt lờ" chỉ đạo của UBND huyện Hàm Yên và nhiều lần "gây khó dễ" cho người dân? Vụ việc đã kéo dài 13 năm, vậy trách nhiệm của UBND xã Yên Lâm, Hạt kiểm lâm huyện Hàm Yên là gì khi những phản ánh, khiếu nại của bà Trần Thị Quế đến nay vẫn không được giải quyết triệt để?