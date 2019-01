Vụ container tông hàng loạt xe máy: Xót xa dừng đèn đỏ cũng gặp nạn

(Dân Việt) Sự việc xe container tông hàng loạt xe máy đang dừng đèn đỏ khiến nhiều người chết ở ngã tư Bình Nhựt, đoạn gần cầu Bến Lức, tỉnh Long An khiến cho dư luận “sốc”. Trên các diễn đàn mạng xã hội nhiều người thể hiện sự xót xa, thương cảm các nạn nhân. Thậm chí có người còn đau xót: "Dừng đèn đỏ giờ cũng gặp nguy hiểm".

Khoảng 15h30 chiều ngày 2.1, chiếc xe container chạy trên quốc lộ 1A, khi đến huyện Bến Lức (Long An) đã tông loạt xe máy dừng đèn đỏ khiến nhiều người chết và bị thương. Việc dừng đèn đỏ và bị những chiếc xe điên, xe mất phanh va phải trở thành nỗi sợ trong lòng dư luận. “Dạo này có nhiều những trường hợp người dừng đèn đỏ bị xe tông. Trước là vụ nữ tài xế say rượu rồi đâm xe vào người chờ đèn đỏ, giờ đây là đến xe container. Những vụ việc này đều gây ra những hậu quả vô cùng tang thương, khiến nhiều người bị chết và thương vong. Việc dừng đèn đỏ như vậy những tưởng đảm bảo an toàn mà lại lãnh hậu quả nặng nề. Chấp hành đúng luật an toàn giao thông đường bộ cũng thành nạn nhân. Thật quá buồn!” – facebooker Lê Nam bày tỏ quan điểm. Những hình ảnh về vụ tai nạn xe container đâm người dừng đèn đỏ ở Long An được nhiều facebooker chia sẻ, bình luận. Ảnh chụp màn hình Vượt đèn đỏ là sự nguy hiểm, nhưng với những trường hợp đặc biệt thì người tham gia giao thông phải làm gì? Đó là câu hỏi của rất nhiều cư dân mạng. “Giờ ra đường là thấy nguy hiểm, ra đường tránh quốc lộ, nếu phải đi quốc lộ thì luôn ngó trước sau, kể cả khi dừng đèn đỏ, cuối cùng, cầu nguyện (may mắn) vì tai họa thường từ nhiều phía lao tới. Dù đứng yên hay di chuyển thì đều có thể nhận bất cứ hiểm họa bất thình lình nào, nhưng với những người tham gia giao thông đang dừng chờ đèn đỏ, có mối nguy hiểm phía sau thì sẽ phải làm gì, được quyền làm gì hình như tôi chưa thấy nói.” – facebooker Anh Tu Nguyen viết. Bên cạnh đó, nhiều facebooker bày tỏ quan điểm cần phải siết chặt độ an toàn, tăng cường kiểm tra hơn nữa đối với các loại xe có trọng tải lớn như xe container. “Lái xe to, xe lớn chỉ cần có một chút sơ sểnh là không chỉ một mạng người mà hàng loạt người vô tội cùng tham gia giao thông trên đường. Mọi người cứ thử ra các quốc lộ lớn thường có xe container chạy qua thử xem, nhiều trường hợp xe chạy ẩu khiến người đi đường phải thót tim. Vậy nên mong rằng có nhiều những phương thức để các loại xe có trọng tải lớn chú ý chấp hành hơn nữa” – Facebooker Dương Hải chia sẻ. Bên cạnh đó, nhiều tay lái đã đưa ra những lời khuyên cho nhau trước khi tham gia giao thông như kiểm tra lại hệ thống phanh, trục, máy móc trước khi lên xe và đặc biệt phải tuyệt đối tuân thủ luật, kiểm soát tốc độ để đảm bảo an toàn cho người mình và mọi người khi tham gia giao thông.

