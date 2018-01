Video: Cô gái ngực trần đánh túi bụi người đàn ông trêu ghẹo

(Dân Việt) Đoạn video ghi lại cảnh người đàn ông New Zealand chạy đến trêu ghẹo phụ nữ ngực trần, trong lễ hội mừng năm mới 2018.

Theo Daily Star, trong video, cô gái ngực trần đang tận hưởng bầu không khí lễ hội cùng bạn bè.

Một người đàn ông bất ngờ xuất hiện từ phía sau và có hành động treo ghẹo, rồi nhanh chóng bỏ chạy.

Video do một người tham gia lễ hội “Rhythm and Vines” ở New Zealand quay trong dịp mừng năm mới 2018. New Zealand là một trong những quốc gia đón năm mới sớm nhất trên thế giới.

Người đàn ông sau đó quay trở lại ngồi cạnh bạn bè như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng cô gái ngực trần không bỏ qua chuyện mà quyết định hành động.

Cô gái quay lại đi phăm phăm đến gần và đánh túi bụi vào người đàn ông dám trêu ghẹo mình. Người bạn đi cùng cũng tiện tay hắt cốc nước vào người đàn ông.

Phụ nữ ngực trần trong lễ hội đón năm mới ở New Zealand.

Đoạn video đăng tải trên mạng xã hội Facebook và ngay lập tức thu hút sự chú ý.

Hàng trăm lượt bình luận chỉ trích cô gái ngực trần vì cách ăn mặc của cô. “Đấy là điều cô ấy đáng phải nhận vì ăn mặc như vậy”, một tài khoản viết.

Người khác bình luận: “Khi bạn xuất hiện nơi công cộng mà không mặc gì thì đó là điều có thể xảy đến”.

Nhưng nhiều người khác tỏ ra bênh vực cô gái: “Cô ấy đã phản ứng đúng đắn. Không ai có quyền trêu ghẹo người khác như vậy dù cô ấy có khỏa thân hay không. Hãy học các hành xử sao cho đúng”.

Ước tính có khoảng 30.000 người đã tham dự đại nhạc hội Rhythm and Vines tổ chức ở Waiohika Estate Vineyard, tại thủ đô New Zealand.