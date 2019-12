Video: Gấu bị ép đứng bằng hai chân, nhảy nhót theo nhạc

(Dân Việt) Hình ảnh một con gấu đen ở Trung Quốc nhảy theo điệu nhạc của bài “That's not my Name" đã bị các nhà hoạt động vì quyền động vật chỉ trích mạnh mẽ.

Theo Daily Star, con gấu bị ép phải nhảy theo nhạc tại vườn thú Bifengxia, thành phố Ya'an, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Video do một nhóm hoạt động vì quyền động vật chia sẻ lên mạng xã hội. Trong video, một huấn luyện viên cho con gấu những miếng bánh nhỏ, khi nó đang đứng bằng hai chân sau, cố gắng giữ thăng bằng trên một tấm gỗ đặt trên đỉnh của một hình trụ. Các nhà hoạt động nói: “Đây là cách vườn thú Bifengxia ‘chăm sóc’ những con gấu đen”. “Không chỉ bị ép phải nhảy theo nhạc, gấu còn phải làm nhiều trò tiêu khiển, như nhào lộn, đi xe đạp và giữ thăng bằng”, các nhà hoạt động nói. “Ai có thể tin vườn thú này từng được vinh danh là ‘cơ sở giáo dục tự nhiên’ của Tứ Xuyên?” Con gấu đen ở vườn thú Trung Quốc. Một người bình luận: “Những con gấu này bị bỏ đói đến mức có thể làm bất cứ thứ gì, ăn bất cứ những gì mà người nuôi cho”. “Những con gấu con bị ép phải đứng bằng hai chân suốt hàng giờ để tạo thói quen và còn phải chịu nhiều loại hình tra tấn khác”, Keith Guo, nhân viên truyền thông của PETA tại Trung Quốc, nói. Gấu sống ngoài tự nhiên có thể đi xa hàng trăm km trong khi những con bị nuôi nhốt ở những chuồng chật hẹp, không được ngủ đông, phải trình diễn trong thời gian dài, dẫn đến chấn thương tâm lý, viêm khớp và các tình trạng suy nhược sức khỏe khác. Tổ chức Bảo vệ Quyền lợi Động vật (PETA) nói: “Chúng tôi đề nghị mọi người không ủng hộ các vườn thú có hành động ngược đãi động vật như vậy”. Vườn thú Bifengxia xác nhận đã diễn xiếc thú từ năm 2018 và chương trình sẽ vẫn tiếp tục.