3 nhóm bảo mật của Việt Nam sắp chiến "nảy lửa" với đối thủ Mỹ, Nga

(Dân Việt) Vượt qua 720 đội thi đến từ 79 quốc gia ở vòng loại, 10 đội xuất sắc nhất lọt vào vòng chung kết đến từ Mỹ, Nga, Ukraina, Hàn Quốc, Ba Lan và Việt Nam sẽ cùng nhau tranh tài tại Hà Nội.

Vòng chung kết cuộc thi an toàn không gian mạng toàn cầu WhiteHat Grand Prix 2018 do Việt Nam tổ chức sẽ chính thức diễn ra vào ngày 1/11/2018. Vượt qua 720 đội thi đến từ 79 quốc gia ở vòng loại, 10 đội xuất sắc nhất lọt vào vòng chung kết đến từ Mỹ, Nga, Ukraina, Hàn Quốc, Ba Lan và Việt Nam sẽ cùng nhau tranh tài tại Hà Nội. Trong 10 đội tham dự vòng chung kết, có 3 đội nằm trong top 10 thế giới (theo CTFTime.org).

Cụ thể, 10 độ thi đã xuất sắc vượt qua vòng sơ loại để lọt vào chung kết WhiteHat Grand Prix 2018 gồm: pwndevils, perfectblue (Mỹ), LC1BC (Nga), dcua (Ukraina), coconutCoffee, JustToPlay (Hàn Quốc), p4team (Ba Lan) và 3 đội đến từ Việt Nam là: ACEBEAR, Injocker10K, r3s0L.

Chủ đề WhiteHat Grand Prix 2018: Truyền thuyết Việt Nam.

WhiteHat Grand Prix 2018 do Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) bảo trợ, phối hợp cùng Diễn đàn WhiteHat.vn tổ chức.

Đại diện ban tổ chức cho biết: "Để có thể tổ chức các cuộc thi an toàn, an ninh mạng mang tầm vóc phải là những quốc gia có trình độ khoa học và công nghệ hàng đầu thế giới như Mỹ, Nga, Nhật Bản,.... Việc Việt Nam có thể tổ chức một cuộc thi có quy mô toàn cầu như WhiteHat Grand Prix với số lượng đội tham dự qua các năm đều mở rộng, là một điều hết sức đặc biệt, là cơ hội để nâng tầm uy tín của Việt Nam trên thế giới trong lĩnh vực an toàn, an ninh thông tin".

Theo ban tổ chức, đề thi của vòng chung kết WhiteHat Grand Prix năm nay hướng đến Cách mạng công nghiệp 4.0, được xây dựng với sự tham gia đông đảo nhất từ trước đến nay của cộng đồng an toàn thông tin mạng tại Việt Nam, bao gồm: Cục An toàn thông tin, Tập đoàn công nghệ Bkav, Trung tâm an ninh mạng (Tập đoàn Viettel), Học viện An ninh nhân dân và các nhóm nghiên cứu an toàn thông tin uy tín tại Việt Nam.

Việc có tới 3 đội thi thuộc Top 10 thế giới (theo xếp hạng của tổ chức uy tín CtfTime, hiện tại các đội dcua, p4team, LC1BC lần lượt xếp hạng thứ 4, 5 và 8) tham gia và lọt vào vòng chung kết là một minh chứng cho cuộc thi do Việt Nam tổ chức đã nhận được sự tin tưởng, đánh giá cao từ cộng đồng an toàn, an ninh mạng quốc tế. Việc Việt Nam có 3 đội trong 10 đội thi tiến vào vòng chung kết cũng là một kết quả ban đầu rất khả quan. Điều này chứng minh trình độ của các chuyên gia Việt Nam hoàn toàn có thể sánh cùng các quốc gia phát triển trên thế giới. Đây là một tính hiệu vui mừng cho tiềm năng phát triển của Việt Nam trong lĩnh vực an toàn không gian mạng.

“Ban tổ chức hy vọng đây là một hoạt động ý nghĩa góp phần vào hành trình tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 của Việt Nam, đặc biệt là đối với công tác phát triển nguồn nhân lực về an toàn, an ninh thông tin. Để có thể duy trì các hoạt động mang tính thực chất, hiệu quả trong các năm tiếp theo, chúng tôi rất mong muốn nhận được sự phối hợp, đồng hành không chỉ từ các tổ chức mà còn đến từ các chuyên gia an toàn, an ninh mạng người Việt trong và ngoài nước cùng góp ý, hỗ trợ cho các hoạt động tương tự. Điều quan trọng mà chúng tôi mong muốn sau mỗi sự kiện như thế này là thông qua đó, các đội của Việt Nam có thể trau dồi thêm kinh nghiệm, kỹ thuật để từ đó góp phần nâng cao dần chất lượng, số lượng của cộng đồng an toàn, an ninh mạng Việt Nam, hỗ trợ góp phần bảo vệ chủ quyền số quốc gia”, đại diện ban tổ chức cho biết.