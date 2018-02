Ảnh thực tế Samsung Galaxy S9 tại Việt Nam

Sau những thành công rực rỡ từ Galaxy S8 với những bước cải tiến vượt bậc trong năm 2017, thì năm nay Samsung lại khiến các Samfan ngỡ ngàng với sự hiện diện của Galaxy S9 và Galaxy S9+.

Về thiết kế, Galaxy S9 thực sự không khác biệt nhiều so với người tiền nhiệm, nhưng trên thực tế Samsung đã biến viến màn hình của S9 mỏng đến mức tối đa. Trong khi trọng lượng đã được cắt giảm đáng kể, nhẹ hơn, và vô cùng thoải mái khi cầm nắm.

Nếu tinh tế quan sát, bạn sẽ thấy các phiên bản cao cấp dòng S có các góc bo tròn tinh tế và rất mềm mại.

Khung máy sử dụng chất liệu kim loại cao cấp. Galaxy S9 trang bị màn hình SuperAMOLED kích thước 5,8 inch với tỷ lệ 18,5:9, độ phân giải 1440 x 2960 pixel.

Galaxy S9 dùng camera đơn 12MP, khẩu độ f/1.5 và f/2.4. Nhờ đó, máy sẽ thu về nhiều hơn 28% lượng ánh sáng cần thiết và giảm ồn khoảng 30% so với bản cũ. Cảm biến vân tay đã được di chuyển xuống dưới camera giúp người dùng có trải nghiệm hoàn hảo nhất.

Đáng chú ý khi cặp Galaxy S9 và Galaxy S9+ đều có thể quay video tốc độ chậm 960 fps (khung hình/ giây) ở độ phân giải 720p. Không những vậy, bộ phận camera còn có khả năng tự phát hiện chuyển động, tự thiết lập phần chuyển động chậm trong clip quay, người dùng sẽ không phải thực hiện quá nhiều thao tác phức tạp như quay video chậm trên Sony Xperia XZ Premium.

Cạnh máy không có bất cứ sự thay đổi nào

Cạnh dưới là cổng sạc, giắc cắm tai nghe, mic thoại và hai vạch ăng-ten

Đỉnh máy là vị trí đặt khay SIM

Tại thị trường Mỹ, Galaxy S9 và Galaxy S9+ sẽ dùng chip Snapdragon 845 của Qualcomm trong khi phiên bản quốc tế sẽ chạy chip Exynos 9810 do chính hãng sản xuất.

Tính năng AR Emoji mới vô cùng thú vị, nó sử dụng camera trước để chụp ảnh mặt người dùng (do không có công nghệ quét mặt) và tạo hình 3D giống như mặt người dùng và từ đó có thể tự do điều chỉnh màu tóc, kiểu tóc và quần áo theo ý muốn. So với Animoji, tính năng này được biến tấu linh hoạt và thú vị hơn.

Galaxy S9 bán ra ở Việt Nam được trang bị chip xử lý Exynos 8910, RAM 4 GB và bộ nhớ trong 64 GB cho phép mở rộng tối đa 400 GB.

Galaxy S9 được trang bị viên pin 3000 mAh. Hiện tại, chưa có thông tin chính thức về giá của Galaxy S9 và S9+ tại thị trường Việt Nam.