Apple phát hành iOS 12.0.1 để khắc phục sự cố Wi-Fi và sạc pin trên iPhone Xs

(Dân Việt) Các mẫu iPhone mới của Apple đã là mục tiêu của rất nhiều lời chỉ trích từ cộng đồng, vì vậy bản cập nhật iOS 12.0.1 hy vọng cải thiện điều này.

Trong số nhiều khía cạnh liên quan đến phản ứng tiêu cực của người dùng đối với loạt iPhone mới, một vấn đề nhận sự quan tâm lớn đó là việc điện thoại không có khả năng sạc pin trừ khi màn hình được bật tại một số thời điểm sau khi bộ sạc bị cắm vào. Bên cạnh đó khả năng tiếp nhận Wi-Fi kém trong các mô hình iPhone mới đã khiến người dùng khó chịu. iOS 12.0.1 đã có thể tải về cho các thiết bị tương thích. Được biết vào tuần trước, Apple hứa sẽ giải quyết vấn đề sạc pin trên iPhone Xs và Xs Max với bản cập nhật sắp tới, và đúng như đã hứa, công ty đã mang đến những giải quyết này trong bản cập nhật iOS 12.0.1. Bản cập nhật phần mềm mới nhất bao gồm một số bản sửa lỗi, không chỉ cho vấn đề sạc pin mà còn cho các tình huống mà iPhone Xs có thể “kết nối lại mạng Wi-Fi ở 2,4 GHz thay vì 5GHz”, có thể là nguyên nhân của một số sự cố người dùng đã gặp. Danh sách đầy đủ các bản sửa lỗi gồm khắc phục sự cố trong đó một số thiết bị iPhone Xs không sạc ngay khi được kết nối với cáp Lightning; giải quyết sự cố có thể giúp iPhone Xs kết nối lại mạng Wi-Fi ở 2,4 GHz thay vì 5 GHz; khôi phục vị trí ban đầu của phím “.?123”" trên bàn phím iPad; khắc phục sự cố trong đó phụ đề có thể không xuất hiện trong một số ứng dụng video; và giải quyết sự cố trong đó Bluetooth có thể không khả dụng. Thông tin các sửa lỗi sẽ đến trong bản cập nhật iOS 12.0.1. Trong khi bản phát hành này chỉ tập trung vào sửa lỗi, Apple cũng đang làm việc trên một bản cập nhật quan trọng hơn cho iOS. Phiên bản iOS 12.1 hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm beta với tính năng FaceTime nhóm mới và cũng sẽ bao gồm hơn 70 biểu tượng cảm xúc mới.

