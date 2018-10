Bảng cập nhật kết quả chuyển đổi SIM 11 số của các nhà mạng tới ngày 3/10

(Dân Việt) Tính đến ngày 3/10, chỉ còn 2 đợt chuyển đổi nữa là hoàn thành công tác chuyển thuê bao 11 số thành 10 số.

Tinh tới ngày 3/10, các nhà mạng Gmobile, Vietnamobile, VinaPhone và MobiFone đã hoàn thành công tác chuyển đổi tổng cộng hơn 30 triệu thuê bao 11 số thành 10 số. Riêng nhà mạng Viettel với số lượng thuê bao lớn nhất, lên đến hơn 40 triệu thuê bao, công tác chuyển đổi sẽ phải diễn ra thêm hai đợt vào ngày 5/10 và 7/10 mới hoàn thành. Nguồn: Cục Viễn thông

Tag: Chuyen SIM 11 so, cong nghe thong tin, cntt, thong tin cong nghe, ttcn, bao, tin tuc, tin tuc 24h, news, vn, thu thuat, internet, may tinh, thu thuat may tinh, dien thoai, smartphone, dien thoai thong minh, khoa hoc vu tru, kham pha vu tru, san pham moi, thu thuat hay, meo hay, tin cong nghe, cong nghe thong tin moi, tin tuc cong nghe, tin học van phong, tin tức 24h, tin tuc cong nghe