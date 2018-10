Bảng mã mạng 10 số sau khi chuyển đổi từ thuê bao 11 số

(Dân Việt) Đây là bảng mã mạng 10 số tương ứng với các đầu số 11 số cũ, giúp người dùng dễ dàng tra lại khi cần.

Hơn 80 triệu thuê bao 11 số đã được chuyển đổi sang 10 số từ ngày 7/10. Các thuê bao 11 số và 10 số tương ứng đang có hiệu lực sử dụng song song tới hết ngày 14/11. Từ ngày 15/11 trở đi, thuê bao 11 số sẽ không còn được dùng để nhắn tin, gọi điện được nữa. Lưu ý: Toàn bộ quá trình chuyển đổi thuê bao 11 số thành 10 số nói trên được các nhà mạng thực hiện tự động trên hệ thống và ngay với chiếc SIM hiện tại của người dùng, nên người dùng không cần phải thay SIM hay thực hiện thao tác gì khác. Bảng 21 mã mạng 10 số mới sau khi chuyển đổi từ các mã mạng 11 số cũ.

Tag: SIM 10 so, cong nghe thong tin, cntt, thong tin cong nghe, ttcn, bao, tin tuc, tin tuc 24h, news, vn, thu thuat, internet, may tinh, thu thuat may tinh, dien thoai, smartphone, dien thoai thong minh, khoa hoc vu tru, kham pha vu tru, san pham moi, thu thuat hay, meo hay, tin cong nghe, cong nghe thong tin moi, tin tuc cong nghe, tin học van phong, tin tức 24h, tin tuc cong nghe