Báo động tỉ lệ người VN bị quỵt tiền khi làm việc tự do trên internet

(Dân Việt) 68% freelancer tại Việt Nam từng không nhận được thanh toán như thỏa thuận,kk sau khi hoàn thành công việc hoặc dịch vụ cho khách hàng.

Vào tháng 10/2017, PayPal đã thực hiện một cuộc khảo sát trực tuyến mang tên “Global Freelancer Survey” với sự tham gia của 11.324 freelancer và freelance considerers (những người đang hoặc chuẩn bị trở thành freelancer - làm việc tự do) tại 22 quốc gia trên thế giới, trong đó bao gồm 1.602 freelancer và freelance considerers tại bốn quốc gia Singapore, Indonesia, Việt Nam và Philippines. Với sự bùng nổ của internet, ngày càng có nhiều người lựa chọn các công việc tự do về thời gian, địa điểm làm việc. Khảo sát rút ra kết luật, các trang web trực tuyến mang đến sự tiện lợi và dễ dàng trong việc thanh toán cho các freelancer, đồng thời giúp họ dễ dàng tiếp cận với yêu cầu công việc mới cũng như nắm bắt các cơ hội nghề nghiệp khác. Trong bốn quốc gia Đông Nam Á được đề cập, Việt Nam dẫn đầu về sự hài lòng với 91% freelancer mong muốn tiếp tục được làm nhiều công việc hơn trong tương lai. Theo kết quả từ cuộc khảo sát, 58% freelancer tại bốn quốc gia Đông Nam Á đã từng không nhận được thanh toán như thỏa thuận sau khi hoàn thành công việc hoặc dịch vụ cho khách hàng. Tại Việt Nam, con số này chiếm đến 68% - được xem là tỷ lệ cao nhất trong bốn thị trường tại Đông Nam Á. Tính trung bình, khoảng 48,5% freelancer trong số này gặp vấn đề với việc nhận thanh toán do ngành nghề này vẫn chưa được đánh giá một cách đúng mực. “Đông Nam Á được xem là thị trường trọng điểm do dân số ngày càng tăng cũng như nền kinh tế ngày càng sôi động. Chúng tôi chứng kiến ngày càng nhiều người trẻ lựa chọn trở thành freelancer, muốn làm chủ bản thân để có quyền tự quyết và linh hoạt hơn thay vì lựa chọn công việc văn phòng với thời khóa biểu lặp lại mỗi ngày - bắt đầu lúc 9h và rời khỏi văn phòng lúc 17h. Khi đã trở thành một phần của nền kinh tế toàn cầu, các freelancer cần được công nhận và coi trọng như những ngành nghề khác”, ông Rahul Shinghal - Giám đốc điều hành PayPal khu vực Đông Nam Á kiêm Trưởng Bộ phận Hỗ trợ khách hàng PayPal khu vực Châu Á - Thái Bình Dương chia sẻ. Theo PayPal, các website thanh toán trực tuyến đóng vai trò như một công cụ giao dịch cho các freelancer tại khu vực Đông Nam Á, giúp họ có thể giải quyết vấn đề về nhận thức thông qua phương thức thanh toán an toàn và liền mạch. Thông qua các giải pháp thanh toán trực tuyến, các freelancer trong khu vực hiện đang sử dụng nhiều cách thức thanh toán mà vẫn đảm bảo hai yếu tố bảo mật và nhanh chóng trong việc chuyển và nhận tiền. PayPal và chuyển khoản qua ngân hàng được xem là hai phương thức thanh toán phổ biến cho freelancer ở những thị trường này. Theo đó, 85% chấp nhận thanh toán qua PayPal và 79% chấp nhận chuyển khoản qua ngân hàng. Ngoài Việt Nam - nơi hầu như freelancer chấp nhận chuyển khoản qua ngân hàng (87%), thì PayPal được xem là phương thức thanh toán được chấp nhận rộng rãi nhất tại Singapore (76%), Indonesia (88%) và Philippines (92%). Nghiên cứu cũng cho thấy sự khác biệt trong cách lựa chọn phương thức thanh toán ưa thích từ các khách hàng của freelancer. Theo đó, các khách hàng quốc tế ưa chuộng phương thức thanh toán PayPal, chiếm khoảng 76% giao dịch từ nước ngoài. Trong khi đó, chỉ khoảng 30% giao dịch từ nước ngoài được thực hiện qua chuyển khoản ngân hàng. Phương thức chuyển khoản ngân hàng được khách hàng nội địa ưa chuộng hơn. Bên cạnh việc tạo thuận lợi cho các khoản thanh toán trong khu vực, các phương pháp thanh toán trực tuyến cũng đảm bảo rằng các freelancer sẽ nhận được thanh toán dễ dàng và tiện lợi hơn. Gần một nửa số freelancer được khảo sát sử dụng phần mềm lập hóa đơn để phát hành hóa đơn và nhận thanh toán an toàn từ khách hàng trong nước và quốc tế. Ngoài ra, hơn 85% freelancer được khảo sát cho biết, họ ưu tiên rút tiền thông qua PayPal hơn nhờ vào sự tiện lợi và tốc độ nhanh chóng khi giao dịch. Cũng theo khảo sát, khi lựa chọn phương thức thanh toán yêu thích, sự an toàn khi giao dịch vẫn là yếu tố được nhiều người quan tâm nhất với 48%, trong khi sự tiện lợi và tốc độ nhanh chóng khi thực hiện giao dịch chỉ là những yếu tố phụ khi lần lượt chiểm tỉ lệ 40% và 36%.

