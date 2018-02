Cách làm chủ và vô hiệu hóa tính năng quản lý pin trên iOS 11.3

(Dân Việt) Bật tính năng Battery Health trong iOS 11.3 trên iPhone để quản lý hiệu quả hiệu suất thiết bị và ngăn ngừa tắt máy bất ngờ.

Apple đã giới thiệu Battery Health - một tính năng trong công cụ Performance Management của iOS 11.3 (beta 2) nhằm cung cấp nhiều thông tin chi tiết hơn về sức khoẻ pin thiết bị. Tuy nhiên bạn chỉ có thể sử dụng tính năng Battery Health trên iPhone 6 trở về sau.

Battery Health chỉ xuất hiện trên iPhone 6 trở lên, đến iPhone 7 Plus.

Nếu không muốn sử dụng nó hoặc thiết bị đang chạy mà không có vấn đề gì, công cụ Performance Management bị tắt theo mặc định. Tuy nhiên nếu iPhone gặp sự cố bắt bất ngờ, nó sẽ tự động được bật.

Hãy đọc qua nội dung dưới đây để tìm hiểu thêm về tính năng thân thiện với người dùng này của iOS 11.3

Công cụ Performance Management đã được thiết kế đặc biệt cho iPhone và không áp dụng cho bất kỳ sản phẩm nào khác của Apple. Việc tắt máy bất ngờ trên iPhone thường diễn ra khi pin có thời gian sử dụng đã lâu, nhiệt độ lạnh hơn hoặc tình trạng pin yếu. Trong trường hợp xấu nhất, iPhone tắt có thể xảy ra thường xuyên hơn và cuối cùng làm cho iPhone hoàn toàn không sử dụng được. Bằng chức năng quản lý hiệu suất, iOS sẽ ngăn không cho thiết bị đột ngột tắt máy.

Bạn có thể kiểm tra công cụ Performance Management tối ưu hóa hiệu suất để ngăn chặn việc tắt máy đột ngột và có thể chọn tắt nó. Đơn giản chỉ cần mở ứng dụng Settings > Battery và tìm đến phần Battery Health.

Nó được kích hoạt chỉ sau khi iPhone bất ngờ bị tắt máy lần đầu tiên trên một thiết bị với pin đã suy thoái khả năng cung cấp sức mạnh tức thời ở mức tối đa. Nó hỗ trợ iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, SE, 7 và 7 Plus.

Battery Health có mặt trong phần giám sát pin, như là một phần của Performance Management.

Các iPhone đang hoạt động ở mức dung lượng pin đầy đủ (như iPhone X hay iPhone 8/8 Plus) không có chế độ vô hiệu hóa tính năng giảm hiệu suất khiến iPhone với pin suy thoái chạy chậm hơn. Apple cho biết nguyên nhân xuất phát từ việc các phiên bản iPhone 8, 8 Plus và X sử dụng phần cứng và thiết kế phần mềm tiên tiến cung cấp ước tính chính xác hơn về nhu cầu điện năng và khả năng năng lượng của pin để tối đa hóa hiệu năng hệ thống.

Điều này giúp hệ thống quản lý hiệu suất chính xác hơn, cho phép iOS tiên đoán trước và tránh việc tắt máy đột ngột. Kết quả là những ảnh hưởng của việc quản lý hiệu suất có thể không đáng chú ý trên iPhone 8, 8 Plus và X. Theo thời gian pin sạc trong tất cả các mẫu iPhone sẽ giảm dung lượng và hiệu năng cao điểm và cuối cùng sẽ cần phải được thay thế.